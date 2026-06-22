Mercato - «Tout le monde est sur le marché» : L'OM prépare un grand ménage !

Le mercato estival a ouvert ses portes le 15 juin dernier et du côté de l'OM, ça risque encore une fois d'être animé. C'est surtout dans le sens des départs qu'il va y avoir du mouvement à Marseille. Alors qu'on parle beaucoup de la future vente de Mason Greenwood, voilà qu'il faudrait s'attendre à tout avec l'OM puisque tout le monde serait à vendre.
Actuellement, quand on parle du mercato de l'OM, on évoque surtout la vente de Mason Greenwood. Après deux ans à Marseille, l'Anglais devrait faire ses valises étant donné les besoins financiers du club phocéen. Le fait est que le transfert de Greenwood ne suffira pas pour attendre l'objectif des 100M€ de ventes de l'OM. Ainsi, d'autres départs sont attendus dans les semaines à venir. Et voilà que tout le monde serait concerné par cette possibilité.
« Le paramètre du salaire pour alléger la masse salariale »
Au micro de l'émission Rothen s'enflamme sur RMC, Florent Germain a justement fait un point sur ces multiples départs attendus à l'OM. Le journaliste a alors expliqué concernant la situation à Marseille : « Les valeurs marchandes, il y a aussi le paramètre du salaire pour alléger la masse salariale. On a parlé de Kondogbia, on peut parler de Höjbjerg. Il y a le cas Aguerd qui peut être une valeur marchande, le cas Balerdi. Je cite ces deux joueurs car c’est la contrariété des derniers jours. Ce sont deux joueurs que l’OM espérait vendre avant fin juin et qui sont blessés actuellement ».
« L’OM donne la priorité à vendre des joueurs avant tout »
« Après, ce qui est malheureux c’est que les valeurs marchandes ce sont des joueurs qui viennent d’arriver à l’OM et qui on pouvait se dire que la deuxième saison ils allaient pouvoir confirmer. Je pense à Timber, Medina ou Paixao. En fait, tout le monde est sur le marché. Il suffit simplement d’une offre. L’OM donne la priorité à vendre des joueurs avant tout », a poursuivi Florent Germain. Rendez-vous à la clôture du mercato estival pour voir qui aura quitté l'OM.