Mercato - «Tout le monde est sur le marché» : L'OM prépare un grand ménage !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le mercato estival a ouvert ses portes le 15 juin dernier et du côté de l'OM, ça risque encore une fois d'être animé. C'est surtout dans le sens des départs qu'il va y avoir du mouvement à Marseille. Alors qu'on parle beaucoup de la future vente de Mason Greenwood, voilà qu'il faudrait s'attendre à tout avec l'OM puisque tout le monde serait à vendre.

Actuellement, quand on parle du mercato de l'OM, on évoque surtout la vente de Mason Greenwood. Après deux ans à Marseille, l'Anglais devrait faire ses valises étant donné les besoins financiers du club phocéen. Le fait est que le transfert de Greenwood ne suffira pas pour attendre l'objectif des 100M€ de ventes de l'OM. Ainsi, d'autres départs sont attendus dans les semaines à venir. Et voilà que tout le monde serait concerné par cette possibilité.

« Le paramètre du salaire pour alléger la masse salariale » Au micro de l'émission Rothen s'enflamme sur RMC, Florent Germain a justement fait un point sur ces multiples départs attendus à l'OM. Le journaliste a alors expliqué concernant la situation à Marseille : « Les valeurs marchandes, il y a aussi le paramètre du salaire pour alléger la masse salariale. On a parlé de Kondogbia, on peut parler de Höjbjerg. Il y a le cas Aguerd qui peut être une valeur marchande, le cas Balerdi. Je cite ces deux joueurs car c’est la contrariété des derniers jours. Ce sont deux joueurs que l’OM espérait vendre avant fin juin et qui sont blessés actuellement ».