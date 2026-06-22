Coupe du monde 2026 : Le match France/Irak sérieusement menacé, ça ne sent pas bon !

Alors que l’équipe de France doit affronter l’Irak ce lundi soir pour son deuxième match de la Coupe du monde 2026, cette rencontre est sérieusement menacée par les conditions climatiques à Philadelphie. Selon le météorologue Guillaume Séchet, le match entre les deux équipes a plus d’une chance sur deux d’être impacté par un orage.
Après s’être imposée contre le Sénégal (3-1) lors de son entrée en lice, l’équipe de France est opposée à l’Irak ce lundi soir à 23 heures. Une rencontre qui aura lieu au Lincoln Financial Field de Philadelphie, en Pennsylvanie, où est attendu un fort orage qui pourrait entraîner l’interruption de la rencontre.
« On peut tabler sur 60 % » de risque d’orage
Auprès de L’Équipe, le météorologiste Guillaume Séchet a estimé qu’il y avait « plus d'une chance sur deux » que la rencontre opposant l’équipe de France à l’Irak soit impactée par cet orage. « On peut tabler sur 60 % » de risque d’orage, a-t-il assuré, avant de nuancer : « La zone est tellement vaste qu'il est tout de même possible que des zones (dont celle de Philadelphie) ne soient pas touchées. »
« Le pire des moments, quand il y a de l'orage, c'est le début »
« Pour l'instant (à 17 heures), les orages sont quand même assez loin, mais ça va s'approcher assez rapidement », a ajouté Guillaume Séchet. La situation pourrait commencer à s’aggraver à partir de 22 heures, alors que la rencontre est prévue à 23 heures. « Le problème, c'est que quand les orages arrivent, en général, ils sont forts. Le pire des moments, quand il y a de l'orage, c'est le début. » Dès qu’un éclair est détecté dans un rayon de 13 kilomètres, le protocole aux États-Unis prévoit qu’un match soit immédiatement interrompu. Les joueurs sont priés de retourner aux vestiaires et les spectateurs de rejoindre des zones sécurisées dans le stade. Un chronomètre de 30 minutes est alors lancé. Si un éclair est détecté durant ce laps de temps, il est remis à zéro. Autrement, la rencontre pourra reprendre. 30 minutes sans le moindre éclair seront donc nécessaires pour que le match puisse reprendre, si jamais France-Irak venait à être impacté par les conditions météorologiques en Pennsylvanie.