Coupe du monde 2026 : Le match France/Irak sérieusement menacé, ça ne sent pas bon !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que l’équipe de France doit affronter l’Irak ce lundi soir pour son deuxième match de la Coupe du monde 2026, cette rencontre est sérieusement menacée par les conditions climatiques à Philadelphie. Selon le météorologue Guillaume Séchet, le match entre les deux équipes a plus d’une chance sur deux d’être impacté par un orage.

Après s’être imposée contre le Sénégal (3-1) lors de son entrée en lice, l’équipe de France est opposée à l’Irak ce lundi soir à 23 heures. Une rencontre qui aura lieu au Lincoln Financial Field de Philadelphie, en Pennsylvanie, où est attendu un fort orage qui pourrait entraîner l’interruption de la rencontre.

« On peut tabler sur 60 % » de risque d’orage Auprès de L’Équipe, le météorologiste Guillaume Séchet a estimé qu’il y avait « plus d'une chance sur deux » que la rencontre opposant l’équipe de France à l’Irak soit impactée par cet orage. « On peut tabler sur 60 % » de risque d’orage, a-t-il assuré, avant de nuancer : « La zone est tellement vaste qu'il est tout de même possible que des zones (dont celle de Philadelphie) ne soient pas touchées. »