Coupe du monde 2026 : Le match France/Irak menacé, la raison est dévoilée

Alexis Brunet

Lundi soir, l’équipe de France va affronter l’Irak pour son deuxième match dans cette Coupe du monde 2026. Une rencontre qui est toutefois menacée. En effet, le temps pourrait virer à l’orage pendant que les partenaires de Kylian Mbappé seront sur le terrain et cela pourrait causer tout simplement l’interruption du match et cela pendant de longues minutes.

Après sa victoire contre le Sénégal (3-1), l’équipe de France a maintenant rendez-vous avec l’Irak lundi soir à 23H pour son deuxième match dans cette Coupe du monde 2026. Les partenaires de Kylian Mbappé voudront confirmer les belles promesses aperçues contre les Lions de la Teranga, mais un gros problème pourrait menacer la rencontre.

Le match entre l’Irak et la France pourrait être interrompu Alors que le match entre la France et le Sénégal avait lieu à New York, cette fois les Bleus se rendront à Philadelphie pour y affronter l’Irak. Lors de la rencontre, la ville de Pennsylvanie pourrait être frappée par des orages et cela pourrait causer de gros problèmes. Le protocole est très strict : si un éclair est détecté dans un périmètre de 13 km autour du stade, le match doit être interrompu pendant 30 minutes et le compteur repart à zéro si un nouvel éclair tombe. L’Équipe rapporte d’ailleurs qu’en 2025 le huitième de finale de Coupe du monde des clubs entre Chelsea et Benfica avait duré au total 4H38 à cause d’une interruption d’environ 2H en raison de l’orage.