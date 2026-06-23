Transfert en équipe de France : Michael Olise est intouchable, le Real Madrid change de cible !

Brillant à la fois avec le Bayern Munich et l’équipe de France, Michael Olise a tout de la signature galactique qui caractérise tant le Real Madrid. Son président Florentino Pérez devra cependant aller voir ailleurs puisque les dirigeants munichois refusent catégoriquement d’entrouvrir la porte à un quelconque départ. Et maintenant ? Place au show Enzo Fernandez.
Une fois de plus, Michael Olise a été décisif. Que ce soit avec le Bayern Munich ou en équipe de France, le meilleur joueur de la saison de Bundesliga parvient régulièrement à amener une action de but si bien à la conception qu’à la finition. Sous contrat jusqu’en 2029 au Bayern, le natif de Londres fait tourner bien des têtes sur le marché des transferts. A ce jour, le PSG et surtout le Real Madrid garderaient un œil avisé sur sa situation en Bavière. Toutefois, son transfert semble être irréalisable pour cet été.
Le Bayern sur l’avenir d’Olise : «Si Florentino Pérez souhaite nous faire une offre, il peut s’épargner cette peine»
Le président du Bayern Munich, en la personne d’Herbert Hainer, a récemment prévenu son homologue Florentino Pérez qu’il était inutile de tenter quoi que ce soit en coulisses : Michael Olise ne bougera pas. « Il n'est bien sûr pas à vendre. Michael Olise est un joueur du Bayern Munich, et il est sous contrat à long terme. Nous ne sommes pas un club vendeur. Si Florentino Pérez souhaite nous faire une offre, ce qui n’est pas encore le cas, il peut s’épargner cette peine », confiait Herner à Sport BILD il y a quelques semaines.
Enzo Fernandez, nouvelle priorité du Real Madrid ?
Le président Florentino Pérez se serait fait une raison, il n’est pas possible d’attirer Michael Olise au Santiago Bernabeu pour le moment. Ce qui inciterait le patron du Real Madrid à désormais jeter son dévolu sur Enzo Fernandez. Le champion du monde argentin de 25 ans semble être sur le départ du côté de Chelsea et Madrid, comme il l’a dévoilé ces derniers mois, est une ville dans laquelle il se verrait bien habiter. Selon AS, les dirigeants merengue auraient décidé de tout miser sur le milieu de terrain des Blues désormais, reste à savoir si cette opération pourra être menée à bien.