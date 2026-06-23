Transfert en équipe de France : Michael Olise est intouchable, le Real Madrid change de cible !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Brillant à la fois avec le Bayern Munich et l’équipe de France, Michael Olise a tout de la signature galactique qui caractérise tant le Real Madrid. Son président Florentino Pérez devra cependant aller voir ailleurs puisque les dirigeants munichois refusent catégoriquement d’entrouvrir la porte à un quelconque départ. Et maintenant ? Place au show Enzo Fernandez.

Une fois de plus, Michael Olise a été décisif. Que ce soit avec le Bayern Munich ou en équipe de France, le meilleur joueur de la saison de Bundesliga parvient régulièrement à amener une action de but si bien à la conception qu’à la finition. Sous contrat jusqu’en 2029 au Bayern, le natif de Londres fait tourner bien des têtes sur le marché des transferts. A ce jour, le PSG et surtout le Real Madrid garderaient un œil avisé sur sa situation en Bavière. Toutefois, son transfert semble être irréalisable pour cet été.

Le Bayern sur l’avenir d’Olise : «Si Florentino Pérez souhaite nous faire une offre, il peut s’épargner cette peine» Le président du Bayern Munich, en la personne d’Herbert Hainer, a récemment prévenu son homologue Florentino Pérez qu’il était inutile de tenter quoi que ce soit en coulisses : Michael Olise ne bougera pas. « Il n'est bien sûr pas à vendre. Michael Olise est un joueur du Bayern Munich, et il est sous contrat à long terme. Nous ne sommes pas un club vendeur. Si Florentino Pérez souhaite nous faire une offre, ce qui n’est pas encore le cas, il peut s’épargner cette peine », confiait Herner à Sport BILD il y a quelques semaines.