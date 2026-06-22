Michael Olise : Voilà le pourcentage de chance de le voir rejoindre le Real Madrid cet été

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il participe actuellement à la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France, Michael Olise pourrait être un des grands animateurs du mercato estival. Le PSG, ainsi que le Real Madrid, feraient partie de ses prétendants et un journaliste espagnol a justement dévoilé le pourcentage de chances que le joueur du Bayern Munich a de rejoindre la Casa Blanca.

Avec 22 buts et 31 passes décisives à son actif, Michael Olise sort d’une excellente saison avec le Bayern Munich, lui qui s’est déjà illustré lors des débuts de l’équipe de France à la Coupe du monde 2026 face au Sénégal (3-1). Si les Bavarois ne souhaitent pas se séparer du joueur qu’ils ont recruté à l’été 2024 en provenance de Crystal Palace, celui-ci est très courtisé et selon les informations de L’Équipe du Soir, le PSG en aurait fait une de ses cibles.

« Je lui donne 10% de chances » Ce qui serait également le cas du Real Madrid, malgré le communiqué du club démentant un intérêt pour l’international français (18 sélections). Le journaliste d’El Chiringuito Josep Pedrerol a même donné le pourcentage de chance que Michael Olise a de rejoindre la Casa Blanca cet été. « Je lui donne 10% de chances », a-t-il déclaré. « Négocier avec le Bayern est très compliqué. » Le Bayern Munich, où l’ailier âgé de 24 ans est sous contrat jusqu’en juin 2029, a déjà fait savoir que s’en séparer n’était absolument pas dans ses plans peu importe le montant proposé.