Transfert au PSG : La Coupe du monde a convaincu Paris de passer à l’action, ce sera 120M€ !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Cela fait une semaine jour pour jour que le mercato estival a ouvert ses portes. Le Paris Saint-Germain n’a pas encore, contrairement au Real Madrid, l’OM ou le FC Barcelone, officialisé une recrue. Mais les dirigeants parisiens y travailleraient. Yan Diomandé serait l’heureux élu. L’international ivoirien continue d’impressionner Luis Campos à la Coupe du monde 2026. Il faudra que le PSG mette cependant la main à la poche…

Depuis le début de cette Coupe du monde 2026, l’attention médiatique autour de Yan Diomandé est importante. Dès la fin du premier match de poule entre la Côte d’Ivoire et l’Equateur (1-0), son avenir ne cessait de faire parler au point où l’ailier de 19 ans du RB Leipzig et son sélectionneur Emerse Faé avaient été contraints de réagir à la question de la presse. En parallèle, une émouvante lettre publiée par le principal concerné dans The Players Tribune a créé un élan de tristesse et d’empathie à son égard après le récit de la mort de sa jeune sœur.

Le PSG prépare le terrain pour Yan Diomandé Yan Diomandé est l’une des pépites de ce Mondial 2026 qui se déroule sur le continent américain depuis le 11 juin dernier. Et il se pourrait bien qu’il soit l’un des hits de l’été sur le marché des transferts. Son contrat au RB Leipzig court jusqu’en juin 2030, mais le Paris Saint-Germain entendrait bien jouer le coup à fond dans la course à la signature de Diomandé qui confirme match après match les espoirs placés en lui. Au point où le PSG serait décidé à dégainer une offre pour mener à bien le transfert de l’international ivoirien selon Sport BILD.