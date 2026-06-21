Transfert à 25M€ : L’offre qui va tout déclencher au PSG ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG pourrait connaître certaines ventes au sein de son effectif. Arrivé il y a trois ans au club, Gonçalo Ramos pourrait être vendu cet été. L’attaquant portugais est convoité par l’AC Milan, qui doit d’abord conclure un transfert estimé à 25M€ afin d’enclencher les grandes manœuvres pour le numéro 9 parisien.

L’avenir de plusieurs joueurs du PSG pourrait connaître du changement cet été. Arrivé à Paris il y a trois ans, Gonçalo Ramos devrait quitter la capitale dans les prochains mois. Relégué à un rôle de remplaçant de luxe sous les ordres de Luis Enrique, l’avant-centre portugais aimerait relever un nouveau défi dans sa carrière, et ce malgré un fort attachement envers le PSG. Ce dimanche, le média portugais A Bola révèle que le numéro 9 parisien ainsi que son agent Jorge Mendes sont bel et bien à l’écoute d’une proposition sérieuse pour un changement de club cet été.

L’avenir de Santiago Gimenez lié à celui de Gonçalo Ramos ? De son côté, le PSG attendrait 40M€ afin de se séparer du buteur de 25 ans. Pour le moment, l’AC Milan semble être l’un des clubs les plus intéressés par la signature de Gonçalo Ramos. Cependant, comme l’indique le Corriere Dello Sport, le club lombard doit d’abord attendre de vendre Santiago Gimenez avant de s’attaquer à ce dossier. Selon la presse mexicaine, ce dernier pourrait rejoindre Orlando City contre un chèque de 25M€, qui pourrait donc débloquer le transfert de Gonçalo Ramos. Toutefois, le journaliste Romain Molina révélait récemment qu’il ne serait pas facile pour le PSG de vendre le Portugais cet été.