Mercato - PSG : Une offre «de plus de 100M€» va partir pour «l’un des joueurs les plus appréciés du moment» !

Pierrick Levallet

Le PSG devrait très certainement vivre un été agité sur le mercato. Le club de la capitale souhaite régénérer l’effectif de Luis Enrique et a ainsi des vues sur Yan Diomandé. Les dirigeants parisiens ne seraient toutefois pas les seuls à convoiter le crack du RB Leipzig. Une offre supérieure à 100M€ devrait même être bientôt dégainée pour l’international ivoirien.

Après son second sacre consécutif en Ligue des champions, le PSG a prévu un mercato animé cet été. Les dirigeants parisiens entendraient régénérer l’effectif de Luis Enrique. Et comme d’habitude, la Coupe du monde 2026 pourrait servir de tremplin à certains joueurs. Les Rouge-et-Bleu auraient notamment des vues sur Yan Diomandé, qui fait sensation avec la Côte d’Ivoire. Seulement, Liverpool devrait bientôt dégainer une autre offre pour le crack du RB Leipzig.

Le RB Leipzig veut garder Yan Diomandé la saison prochaine « Yan Diomandé est l’un des joueurs les plus appréciés du moment en Europe. Liverpool a vu son offre de 100M€ être rejetée, mais enchérira encore. Liverpool pousse du côté du joueur. Liverpool fait de son mieux en terme d’offre financière et de projet pour avoir le joueur de leur côté à 100%. Parce que le RB Leipzig continue d’insister sur le fait qu’ils veulent continuer avec Yan Diomandé » a expliqué Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.