Transfert de Michael Olise : Grande nouvelle pour le PSG ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement à la Coupe du Monde avec l'équipe de France, Michael Olise devrait être l'un des grands acteurs du mercato estival. Le PSG serait fortement attiré par le profil du milieu offensif du Bayern Munich, et bonne nouvelle pour le club francilien : le Real Madrid, en dépit des nombreuses rumeurs, annonce officiellement qu'il ne tentera rien pour Olise cet été.

L'animateur de L'EQUIPE du Soir Olivier Ménard a récemment lâché une petite bombe au sujet de Michael Olise, sur la short-list du PSG pour cet été : « Je l'ai appris personnellement, le PSG cible Olise cet été. Le double champion d'Europe s'est mis en tête de signer l'ailier du Bayern Munich. Le nom d'Olise a agité la rubrique mercato la semaine dernière. Certains médias avaient annoncé à tort que la cible de Florentino Pérez était Olise, non ce n'était pas Olise. Le Bayern avait réagi et l'avait déclaré intransférable. Mais Paris veut tenter le deal cet été », a-t-il révélé. Et une grande nouvelle vient d'ailleurs d'être annoncée et qui pourrait faire les affaires du PSG...

Le Real Madrid prend officiellement la parole sur Olise Samedi, en réponse aux nombreuses spéculations sur l'intérêt qu'il porterait également à Michael Olise, le Real Madrid a décidé de publier un communiqué officiel dans lequel il dément toute tentative de transfert avec l'attaquant français du Bayern Munich : « En réponse aux informations parues dans divers médias concernant un prétendu intérêt de notre club pour le joueur du Bayern Munich, Michael Olise, le Real Madrid CF tient à préciser qu’il n’a eu aucun contact, direct ou indirect, avec ledit joueur, ses représentants ou toute personne de son entourage. Le Real Madrid souhaite également souligner l’excellente relation institutionnelle qu’il entretient avec le Bayern Munich, avec lequel il partage une longue histoire de respect mutuel, de collaboration et d’admiration, et regrette la propagation de spéculations qui ne correspondent pas à la réalité », indique le club merengue.