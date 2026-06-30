Coup de tonnerre au PSG : L'info de Fabrizio Romano qui relance le mercato !

Depuis quelques jours, le nom d’Ayyoub Bouaddi revient considérablement dans l’actualité mercato du PSG. L’international marocain du LOSC (18 ans) est en pleine Coupe du monde, mais pourrait changer de club à son retour de congés estivaux à Lille. Le Paris Saint-Germain aurait tranché concernant sa poursuite de Bouaddi, ce qui inspirerait la concurrence et notamment Manchester City.
A 18 ans seulement, Ayyoub Bouaddi vit sa première Coupe du monde. Non pas avec l’équipe de France, Didier Deschamps et son staff ayant choisi de ne pas le sélectionner, mais au sein du groupe de Mohamed Ouahbi. Avec le Maroc, le milieu de terrain du LOSC fait parler de lui depuis le début du Mondial 2026 grâce à ses performances face au Brésil (1-1) et face aux Pays-Bas en 1/16ème de finale dans la nuit de lundi à mardi (1-1 puis 3-2 aux tirs au but).
Le PSG met le dossier Bouaddi de côté ?
En parallèle, il est question de son transfert bien qu’il ait prolongé son contrat jusqu’à l’été 2029 au LOSC en décembre dernier. A l’After Foot début juin, le président Olivier Létang assurait qu’il faudrait une grosse offre, supérieure à 50M€, pour que Lille accepte de le céder. Le PSG, le Real Madrid, Arsenal ou encore Manchester City seraient sur les rangs. Pour ce qui est de l’intérêt du Paris Saint-Germain, le dossier Bouaddi ne serait pas du tout prioritaire. Le journaliste Fabrizio Romano explique sur son compte X ce mardi que le champion d’Europe n’aurait engagé aucune discussion avec les parties concernées, privilégiant d’autres opérations jugées plus importantes sur le marché.
Un transfert à Manchester City et un retour en prêt au LOSC ?
A ce jour, il semblerait que Manchester City soit la formation la plus active sur le cas Ayyoub Bouaddi. The Athletic affirmait récemment que les Skyblues commenceraient à sérieusement entrevoir un transfert de l’international marocain cet été. Et hormis la question financière de l’opération, City prévoirait de convaincre le LOSC en lui proposant de conserver Bouaddi sous la forme d’un prêt d’une saison une fois l’éventuel transfert convenu d’après Fabrizio Romano. Une proposition susceptible de faire mouche chez le président lillois Olivier Létang. Reste à savoir quel sera l’épilogue du feuilleton Ayyoub Bouaddi.