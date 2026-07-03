Transfert de Bradley Barcola : Bonne nouvelle pour le PSG !

Alexis Brunet

Cela fait déjà un moment que l’avenir de Bradley Barcola fait beaucoup parler. L’international français ne serait pas certain de rester au PSG et plusieurs clubs anglais comme Liverpool ou Arsenal auraient des vues sur lui. Toutefois, l’ancien joueur de l’OL ne serait pas la priorité des Gunners, qui souhaiteraient plutôt faire venir Morgan Rogers d’Aston Villa.

Après Gonçalo Ramos, Bradley Barcola sera-t-il le prochain attaquant à quitter le PSG ? La question se pose car les négociations pour la prolongation de contrat de l’attaquant ont commencé il y a déjà plusieurs mois, mais pour le moment aucun accord n’a été trouvé. Le joueur de l’équipe de France réfléchit à son avenir et, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Liverpool s’intéresse notamment à lui pour remplacer Mohamed Salah qui s’en est allé à l’issue de la saison.

Arsenal a une autre priorité Mais Liverpool n’est pas le seul club anglais à avoir des vues sur Bradley Barcola car, toujours friand de joueurs français, Arsenal aurait également l’attaquant dans son viseur. Une possibilité alléchante, mais l’ancien Lyonnais ne serait toutefois pas la priorité des Gunners. Selon les informations de Caught Offside, c’est le nom de Morgan Rogers, attaquant d’Aston Villa, qui serait en haut de la pile. L’international anglais qui participe actuellement à la Coupe du monde avait également été lié au PSG il y a quelques semaines.