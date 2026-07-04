Mercato : Après Gonçalo Ramos, le PSG règle deux nouveaux départs

Axel Cornic

Depuis le début du mercato estival, plusieurs gros noms sont annoncés au Paris Saint-Germain, comme Yan Diomandé ou encore Julian Alvarez. Mais pour le moment, Luis Campos semble surtout se concentrer sur les départs, avec Gonçalo Ramos qui a déjà fait ses adieux pour rejoindre l’AC Milan dans le cadre d’un transfert autour des 70M€.

Il n’y a pas de place pour tout le monde au PSG, où la concurrence est plus forte que jamais. Gonçalo Ramos a pu le constater, puisqu’il a dû accepter un rôle de doublure d’Ousmane Dembélé depuis deux ans. Mais l’international portugais en a eu assez et il a finalement quitté le club parisien, qu’il avait rejoint en 2023 en provenance de Benfica.

Qui pour remplacer Gonçalo Ramos ? Luis Campos va sans aucun doute vouloir frapper fort pour remplacer l’attaquant de 25 ans, qui file du côté de l’AC Milan. On parle notamment de Julian Alvarez, qui aurait demandé à quitter l’Atlético de Madrid en ce mercato estival. L'international argentin pourrait toutefois couter très cher, puisque la presse espagnole parle d’un prix minimum autour des 150M€, ce qui ferait de lui le troisième transfert plus cher de l’histoire parisienne derrière Kylian Mbappé et Neymar.