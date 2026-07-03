«La plus grosse déception de cette Coupe du Monde» : La presse étrangère allume une star du PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Si sur cette Coupe du Monde 2026, plusieurs joueurs du PSG rayonnent, ce n’est pas forcément le cas de Vitinha. Le maestro du club parisien n’impressionne clairement pas dans l’entrejeu du Portugal, au point de recevoir certaines critiques. Le média portugais A Bola n’a pas d’ailleurs mâché ses mots à l’égard du joueur de 26 ans.

Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Désiré Doué, Nuno Mendes… Pour le moment, les joueurs du PSG répondent présent sur cette Coupe du Monde 2026. Pourtant, ce n’est pas le cas de Vitinha. Remplacé à l’heure de jeu cette nuit face à la Croatie, le milieu de terrain portugais ne parvient pas à trouver son meilleur niveau avec sa sélection pendant la compétition. Des prestations qui interrogent concernant le troisième du Ballon d’Or 2025.

« Pour beaucoup, c’est la plus grande déception de cette Coupe du Monde » Du côté du média portugais A Bola, on n’hésite pas à parler de grosse déception concernant le joueur du PSG : « Pour beaucoup, c’est la plus grande déception de cette Coupe du Monde », écrit ainsi le quotidien dans son édition du jour. « Vitinha est plus lent que d’habitude, mais il est suffisamment talentueux pour renverser un match d’un seul coup. Bien sûr, une chose n’enlève rien à l’autre », ajoute également le média catalan SPORT.