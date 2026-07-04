Paul Seixas : Marion Rousse lui annonce un privilège pour son premier Tour de France

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 19 ans, Paul Seixas a décidé de participer à son premier Tour de France. Une décision qui n’a pas manqué de susciter des réactions diverses. Certains ont notamment estimé que le Français aurait plutôt dû aller chercher de l’expérience ailleurs avant de s’aligner sur la Grande Boucle. Ce n’est pas l’avis de Marion Rousse, qui voit d’ailleurs un privilège pour Seixas dans cette situation.

Ce samedi 4 juillet, le départ du Tour de France sera donné de Barcelone avec un contre-la-montre par équipes pour débuter. Alors que Tadej Pogacar est en quête d’un 5ème maillot jaune, on va également scruter de très près Paul Seixas. A 19 ans, le coureur de la Décathlon CMA CGM est le nouveau phénomène du cyclisme mondial. Déjà annoncé parmi les meilleurs du peloton, le Français va participer à sa première Grande Boucle. Une participation qui a toutefois éveillé les interrogations. Seixas est-il notamment prêt à tenir 3 semaines de compétition, ce qu’il n’a jamais tenté jusqu’à présent ?

Seixas sur le Tour de France, c’est trop tôt ? Ce Tour de France va donc être un test grandeur nature pour Paul Seixas. De quoi d’ailleurs faire dire à certains que le présence du Français de 19 ans au départ de cette Grande Boucle est prématurée. Sans expérience d’une course de 3 semaines, Seixas va donc débuter avec la plus belle course du monde, mais voilà que pour qu’il aurait peut-être plutôt dû aller s’aguerrir sur le Tour d’Espagne ou le Tour d’Italie avant de participer au Tour de France pour être prêt afin de viser la victoire finale.