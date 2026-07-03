Paul Seixas «renvoyé chez lui» en plein Tour de France : C'est possible !

A 19 ans, Paul Seixas va prendre le départ ce samedi 4 juillet de son premier Tour de France. Au cours des dernières semaines, le débat était de savoir si le Français avait raison de s'aligner aussi tôt sur la Grande Boucle. Le voilà qu'il va en prendre le départ, sans pour autant avoir une pression pour son résultat final. A tel point qu'il ne faudra pas être surpris si Seixas abandonne avant la fin du Tour.
Pour Paul Seixas, ça va donc être le premier Tour de France. Le fait est que pour certains, le coureur de 19 ans aurait dû attendre encore un peu et prendre de l'expérience avant de se présenter au départ de la Grande Boucle. Le crack de la formation Décathlon CMA CGM en a décidé autrement, s'alignant ainsi sur cette édition 2026. Si Seixas espère bien évidemment obtenir le meilleur classement possible, il peut se permettre d'échouer. Et même d'abandonner le Tour de France avant l'arrivée finale sur les Champs-Elysées ?
« Il y a toujours la possibilité de prendre une décision en cours de Tour et de le renvoyer chez lui »
Au cours d'un entretien accordé à Marca, Alberto Contador a justement été interrogé sur la participation prématurée ou non de Paul Seixas au Tour de France. L'Espagnol, ancien vainqueur de la Grande Boucle, a alors dit : « Je considère sa participation au Tour de France comme prématurée ? Pour un coureur de sa trempe, je ne pense pas que ce soit prématuré. Par ailleurs, il y a toujours la possibilité de prendre une décision en cours de Tour et de le renvoyer chez lui si nécessaire. Je pense que cela lui fera du bien. Il a largement le niveau pour participer au Tour. Nous assistons à un cyclisme très différent de celui d’il y a quelques décennies ; aujourd’hui, les coureurs qui dominent les courses ont pour la plupart moins de 25 ans ».
« Qui va lui en vouloir d’avoir abandonné le Tour après seulement une semaine ? »
Alberto Contador n'est d'ailleurs pas le premier à évoquer un tel scénario pour Paul Seixas et le fait qu'il abandonne prématurément le Tour de France. En effet, avant l'officialisation de la participation du Français, Marion Rousse confiait : « Je ne sais pas s'il est physiquement prêt – il n'a jamais participé à une course de trois semaines. Mais mentalement, il l'est assurément. D’ailleurs, qui va lui en vouloir d’avoir abandonné le Tour après seulement une semaine ? Ou d’avoir perdu cinq minutes lors d’une mauvaise journée ? Personne. Il a 19 ans, c’est un gamin. C’est normal. Avant tout, il doit prendre du plaisir et être conscient qu'il ne peut que nous surprendre et nous ravir. C'est peut-être aussi la seule année où il peut encore disputer le Tour sans pression ».