Tadej Pogacar averti : La promesse de Paul Seixas avant le départ du Tour de France

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le départ du Tour de France 2026 est imminent. En effet, ce samedi 4 juillet, le peloton s'élancera de Barcelone pour 3 semaines de compétition. Favori à sa succession, Tadej Pogacar vise un 5ème maillot jaune, mais Jonas Vingegaard sera là pour le faire trembler, au même titre que Paul Seixas. A 19 ans et pour son premier Tour de France, le coureur de la Décathlon CMA CGM s'est confié sur son duel face à l'ogre slovène.

Lors de la dernière édition de Liège-Bastogne-Liège, Paul Seixas a montré qu'il était capable de tenir tête à Tadej Pogacar. A seulement 19 ans, le Français fait déjà partie des meilleurs et la question est maintenant de savoir s'il pourra réitérer ces performances sur 3 semaines lors du Tour de France. Alors que le départ de la Grande Boucle sera donné ce 4 juillet, le duel entre Seixas et Pogacar sera scruté de très près, sans oublier également Jonas Vingegaard.

« Je vais essayer de rester à son contact » Interrogé par Marca avant le départ du Tour de France, Paul Seixas a justement évoqué cette lutte face à Tadej Pogacar. C'est ainsi que le coureur de la Décathlon CMA CGM a expliqué : « Comment gagner contre Pogacar ? C’est toute la question (rires). Il a beaucoup d’expérience , il a déjà gagné quatre fois, et à l’heure actuelle, c’est le meilleur cycliste au monde. Je ne sais pas ce que je peux faire, mais je vais essayer de rester à son contact. On verra bien ».