«Un vol plané» à 70km/h : L'inquiétude racontée par Paul Seixas à quelques jours du Tour de France

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A partir du 4 juillet, tous les yeux seront rivés sur Paul Seixas qui va prendre le départ de son premier Tour de France. A 19 ans, le Français sera bien là à Barcelone pour s'élancer avec le reste du peloton. Une participation qui aurait pu être remise en question à la suite de sa lourde chute lors du Tour Auvergne Rhône-Alpes. Et Seixas l'a avoué, il y a eu un moment d'inquiétude...

Pour se préparer à sa première sur le Tour de France, Paul Seixas avait décidé de s'aligner sur le Tour Auvergne Rhône-Alpes. Une course au cours de laquelle le Français a connu une violente chute. « J’ai mal jugé un virage, je suis arrivé beaucoup trop vite. On était à 70 km/h, j’ai fait un vol plané, j’ai glissé comme dans un toboggan sur l’avant. Je suis vraiment amoché, les gants sont défoncés », racontait Seixas après cet incident suite auquel il avait abandonné. Forcément, ça en avait inquiété plus d'un à quelques jours du départ du Tour de France.

« J'étais plus inquiet pour mon genou » Cette chute ne va finalement pas empêcher Paul Seixas de prendre le départ du Tour de France ce samedi 4 juillet. Dans un entretien accordé à L'Equipe, le coureur de la Décathlon CMA CGM est revenu sur sa chute, expliquant alors : « Ce n'est pas le moment où j'ai eu le plus peur. J'ai tout de suite vu que les plaies étaient superficielles, je n'ai pas pensé à plus loin que la chute. Après, en revanche, j'étais plus inquiet pour mon genou. Mais une IRM m'a vite rassuré, il y avait seulement un bel oedème, rien de cassé. Malgré tout, les jours suivants, quand je voyais mes plaies, je pensais que ça mettrait deux ou trois jours pour passer, mais ça a pris plus de temps... C'était compliqué de ne pas pouvoir reprendre le vélo la semaine suivante. Ça a été une petite déception, j'ai eu un peu peur à ce moment-là. Il y avait des soins tous les jours, c'était un peu difficile à vivre ».