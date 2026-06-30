Tour de France : Paul Seixas fait une première annonce !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques jours du Grand Départ du Tour de France, Paul Seixas a fait le point sur ses ambitions pour la compétition qu'il aborde sans se mettre la pression. Le prodige français part dans l'inconnu pour son premier grand Tour.

Très attendue, la composition de l'équipe Decathlon CMA-CGM a été dévoilée officiellement lundi. Ainsi, Paul Seixas sera accompagné par Aurélien Paret-Peintre, Nicolas Prodhomme, Matthew Riccitello, Cees Bol, Daan Hoole, Tiesj Benoot et Olav Kooij. Une très belle équipe qui peut permettre à Paul Seixas d'avoir de belles ambitions. Mais alors que le prodige français a connu une lourde chute lors du Tour Auvergne Rhône-Alpes, il préfère ne pas trop se montrer ambitieux, surtout qu'il disputera son premier grand Tour.

«Je ne me fixe pas d'objectif plus précis» « Je ne me fixe pas d'objectif plus précis car je pars dans l'inconnu, dans la mesure où je n'ai jamais disputé une course aussi longue et exigeante. J'espère pouvoir être acteur, progresser encore et aussi arriver à prendre du plaisir. C'est la course dont je rêve et je mesure la chance que j'ai de pouvoir y participer, si tôt dans ma carrière », confie-t-il dans des propos rapportés par L'EQUIPE.