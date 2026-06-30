Tour de France : Paul Seixas fait une première annonce !

A quelques jours du Grand Départ du Tour de France, Paul Seixas a fait le point sur ses ambitions pour la compétition qu'il aborde sans se mettre la pression. Le prodige français part dans l'inconnu pour son premier grand Tour.
Très attendue, la composition de l'équipe Decathlon CMA-CGM a été dévoilée officiellement lundi. Ainsi, Paul Seixas sera accompagné par Aurélien Paret-Peintre, Nicolas Prodhomme, Matthew Riccitello, Cees Bol, Daan Hoole, Tiesj Benoot et Olav Kooij. Une très belle équipe qui peut permettre à Paul Seixas d'avoir de belles ambitions. Mais alors que le prodige français a connu une lourde chute lors du Tour Auvergne Rhône-Alpes, il préfère ne pas trop se montrer ambitieux, surtout qu'il disputera son premier grand Tour.
«Je ne me fixe pas d'objectif plus précis»
« Je ne me fixe pas d'objectif plus précis car je pars dans l'inconnu, dans la mesure où je n'ai jamais disputé une course aussi longue et exigeante. J'espère pouvoir être acteur, progresser encore et aussi arriver à prendre du plaisir. C'est la course dont je rêve et je mesure la chance que j'ai de pouvoir y participer, si tôt dans ma carrière », confie-t-il dans des propos rapportés par L'EQUIPE.
«Je pars dans l'inconnu»
De son côté, le manager général de Decathlon CMA-CGM, Dominique Serieys, a également fait le point sur les ambitions de son équipe : « Nous avons construit un groupe très complet et uni, composé de coureurs avec des profils capables de répondre à nos objectifs. Paul Seixas découvrira la Grande Boucle au sein de ce collectif, avec l'ambition de réaliser le meilleur résultat possible dans une logique d'apprentissage. Olav Kooij disposera de plusieurs opportunités pour exprimer sa vitesse dans les arrivées au sprint. L'équipe visera le classement général et tentera de remporter au moins une victoire d'étape dès lors que l'opportunité se présentera. » Le Tour de France débutera le 4 juillet par un contre-la-montre par équipe à Barcelone.