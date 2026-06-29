Paul Seixas sur le Tour de France : Un coureur français valide !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que la participation de Paul Seixas au Tour de France a largement fait parler, le prodige tricolore sera bien au départ le 4 juillet prochain. Un choix totalement validé par Jordan Jegat, qui avait été l'une des surprises de la précédente édition en terminant à la dixième place.

Malgré son talent et son excellente saison, Paul Seixas a longtemps hésité avant de s'aligner sur le Tour de France. Pour de nombreux observateurs, le prodige français aurait plutôt du commencer par le Giro ou la Vuelta pour se familiariser avec les courses de trois semaines, avant de venir se frotter à Tadej Pogacar sur la Grande Boucle. Mais du haut de ses 19 ans, le coureur de la Décathlon CMA CGM sera bien au départ du Tour de France le 4 juillet prochain à Barcelone. Et pour Jordan Jegat, dixième l'année dernière, c'est un choix totalement logique.

Paul Seixas sur le Tour de France, Jordan Jegat valide « Sa participation est une bonne idée. D'après moi, il aurait préféré jouer les étapes pour débuter, car tous les coureurs, même hyper doués, ont leurs points de passage. Mais qui peut sérieusement laisser Seixas s'échapper ? Personne. Il n'a donc pas le choix, même si beaucoup de commentateurs estiment qu'il est trop tôt pour jouer le général à 19 ans. Ce point de vue est recevable, mais objectivement, que peut-il faire d'autre ? », demande-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE.