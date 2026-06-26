Tour de France : Le pari qu’Alberto Contador refuse de prendre avec Paul Seixas

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 19 ans, Paul Seixas s’apprête à prendre le départ de son premier Tour de France. Le 4 juillet prochain, le coureur de la Décathlon CMA CGM sera donc à Barcelone pour le début de cette Grande Boucle. Le Français y est très attendu. Peut-il notamment faire de l’ombre à Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar ? Si Seixas apparait un cran en-dessous des deux, Alberto Contador refuse toutefois de dire que la pépite française ne peut pas le faire.

Après sa lourde chute lors du Tour Auvergne Rhône-Alpes, Paul Seixas soigne actuellement ses plaies, tout en continuant de sa préparer pour le Tour de France. Le grand départ est programmé le 4 juillet et l’échéance approche donc à grands pas. A 19 ans, le Français va participer pour la première fois à la plus belle course du monde et voilà qu’il est aujourd’hui très attendu. Après avoir montré qu’il pouvait tenir tête à Tadej Pogacar lors de Liège-Bastogne-Liège, la question est de savoir si Seixas réussira à en faire de même sur 3 semaines pendant ce Tour de France.

« Ce sera un vrai plaisir à regarder » A quoi faut-il s’attendre pour la première participation de Paul Seixas au Tour de France ? Pour Eurosport, Alberto Contador a livré son regard sur le coureur de la Décathlon CMA CGM. Dans un premier temps, l’ancien vainqueur de la Grande Boucle a notamment expliqué : « Je ne peux pas vraiment vous dire ce qui lui manque vu qu'il n'a jamais participé à un grand tour. Je pourrais dire l’expérience. Nous verrons comment il gère ses efforts et comment il récupèrera, surtout en vue de la troisième semaine. Je pense que ce sera un vrai plaisir à regarder, et cela nous donnera également une idée concrète du potentiel dont il disposera cette année et, surtout, à l’avenir ».