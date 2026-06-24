Tour de France : Paul Seixas fait trembler l'équipe de Tadej Pogacar !

A quelques jours du début du Tour de France, Tadej Pogacar reste l'immense favori à la victoire finale pour remporter un cinquième Maillot Jaune à l'arrivée à Paris. Néanmoins, au sein de l’équipe UAE-Team Emirates, on se méfie clairement de Paul Seixas.
Malgré sa chute lors du Tour Auvergne-Rhone Alpes, Paul Seixas sera bien présent sur les routes du Tour de France dont le départ aura lieu le 4 juillet. Par conséquent, le Français a connu un sacré coup d'arrêt dans sa préparation. Et pourtant, pour Joxean Matxin Fernández, le manager de l’équipe UAE-Team Emirates, Paul Seixas reste la principale menace pour Tadej Pogacar.
UAE-Team Emirates craint Paul Seixas
« Malgré ses chutes, ou peut-être grâce à elles, nous avons vu un Seixas exceptionnel, en pleine forme, bien plus que nous ne l’imaginions. Je ne me focalise pas sur le résultat final, mais sur son comportement. Je le considère comme l’un des principaux obstacles sur la route de quintuplé de Tadej. Sa chute témoigne de sa force physique et mentale ; il ne lâche rien, sinon il n’aurait pas réalisé cette remontée sensationnelle de quatre minutes », a-t-il confié à à Bici.pro.
«Je le considère comme l’un des principaux obstacles sur la route de quintuplé de Tadej»
Un avis qui n'est toutefois pas partagé au sein même de l'équipe Decathlon-CMA CGM. Tiesj Benoot ne voit effectivement pas son coéquipier Paul Seixas rivaliser avec Tadej Pogacar. « Je pense qu’en France, on oublie parfois que Pogacar a tout simplement lâché Paul lors de Liège-Bastogne-Liège. C’est extrêmement encourageant qu’un coureur de 19 ans puisse suivre Pogacar dans la côte de la Redoute, mais il ne fait absolument pas partie des grands favoris pour le Tour. Je pense que Paul peut finir dans le top 5, voire sur le podium, mais cela doit se faire sans pression, n’en a-t-il pas moins poursuivi. Il faut le laisser prendre du plaisir. Sinon, il lui sera difficile de mener une longue carrière. C’est un coureur à part et personne ne connaît ses limites. Lui-même ne les connaît pas. C’est toute la beauté de la chose », confie-t-il à Het Laatste Nieuws.