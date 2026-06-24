Tour de France : Paul Seixas fait trembler l'équipe de Tadej Pogacar !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques jours du début du Tour de France, Tadej Pogacar reste l'immense favori à la victoire finale pour remporter un cinquième Maillot Jaune à l'arrivée à Paris. Néanmoins, au sein de l’équipe UAE-Team Emirates, on se méfie clairement de Paul Seixas.

Malgré sa chute lors du Tour Auvergne-Rhone Alpes, Paul Seixas sera bien présent sur les routes du Tour de France dont le départ aura lieu le 4 juillet. Par conséquent, le Français a connu un sacré coup d'arrêt dans sa préparation. Et pourtant, pour Joxean Matxin Fernández, le manager de l’équipe UAE-Team Emirates, Paul Seixas reste la principale menace pour Tadej Pogacar.

UAE-Team Emirates craint Paul Seixas « Malgré ses chutes, ou peut-être grâce à elles, nous avons vu un Seixas exceptionnel, en pleine forme, bien plus que nous ne l’imaginions. Je ne me focalise pas sur le résultat final, mais sur son comportement. Je le considère comme l’un des principaux obstacles sur la route de quintuplé de Tadej. Sa chute témoigne de sa force physique et mentale ; il ne lâche rien, sinon il n’aurait pas réalisé cette remontée sensationnelle de quatre minutes », a-t-il confié à à Bici.pro.