La décision de Paul Seixas qui provoque «un petit coup de gueule» avant le Tour de France 

Ce week-end se dérouleront les championnats de France de cyclisme sur route. Un évènement où de grands noms vont toutefois manquer à l’appel. C’est notamment le cas de Paul Seixas. A deux semaines du départ du Tour de France, le coureur de la Décathlon CMA CGM a décidé de faire l’impasse sur cette compétition. Et voilà que cela ne fait clairement pas l’unanimité.
Après sa lourde chute sur le Tour Auvergne Rhône-Alpes, Paul Seixas doit panser ses plaies pour arriver dans le meilleur état au départ du Tour de France. Celui-ci est prévu le 4 juillet à Barcelone. Plus que deux semaines avant le coup d’envoi de la Grande Boucle, où Seixas n’arborera pas de maillot bleu blanc rouge. En effet, le coureur de la Décathlon CMA CGM a décidé de ne pas participer aux championnats de France qui se disputent ce week-end. Une absence qui ne plait pas du tout à Nicolas Fritsch, qui n’a manqué de le faire savoir à l’occasion d’une chronique sur Eurosport.
« Ça m’embête de ne pas voir Paul Seixas au départ des championnats de France »
Regrettant l’absence de Paul Seixas aux championnats de France, Nicolas Fritsch a exprimé sa colère en poussant « un petit coup de gueule ». L’ancien cycliste professionnel a alors dit : « En cette semaine de championnats nationaux, je tenais à pousser un petit coup de gueule. Et ça concerne Paul Seixas. C’est la rançon de la gloire. Je sais très bien que ni lui ni son équipe se préoccupent de ce que je peux en penser mais je tenais à le dire : ça m’embête de ne pas voir Paul Seixas au départ des championnats de France alors même qu’il y avait brillé l’an dernier ».
« Un Paul Seixas en bleu blanc rouge sur les routes du Tour de France, ça aurait eu de la gueule »
Justifiant son coup de gueule, Nicolas Fritsch a ensuite expliqué : « Pourquoi ça m’embête ? Son âge, il n’a que 19 ans. On peut me rétorquer que d’autres adversaires de Seixas ne participeront pas à leurs championnats nationaux c’est vrai mais Pogacar ou Evenepoel ont été champion de Slovénie et de Belgique. Là, le message envoyé, je suis désolé Messieurs de Décathlon CMA CGM c’est qu’il ne participera jamais aux championnats de France Paul Seixas à partir du moment où il va vouloir briller sur le Tour de France, ça ne rentre pas dans le cadre de sa préparation. Ça m’embête pour cette année et ça m’embête à long terme. (…) Et puis pour conclure, il faut le reconnaitre, un Paul Seixas avec toute la hype qui va autour, en bleu blanc rouge sur les routes du Tour de France, ça aurait eu de la gueule ».