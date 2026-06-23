La décision de Paul Seixas qui provoque «un petit coup de gueule» avant le Tour de France 

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce week-end se dérouleront les championnats de France de cyclisme sur route. Un évènement où de grands noms vont toutefois manquer à l’appel. C’est notamment le cas de Paul Seixas. A deux semaines du départ du Tour de France, le coureur de la Décathlon CMA CGM a décidé de faire l’impasse sur cette compétition. Et voilà que cela ne fait clairement pas l’unanimité.

Après sa lourde chute sur le Tour Auvergne Rhône-Alpes, Paul Seixas doit panser ses plaies pour arriver dans le meilleur état au départ du Tour de France. Celui-ci est prévu le 4 juillet à Barcelone. Plus que deux semaines avant le coup d’envoi de la Grande Boucle, où Seixas n’arborera pas de maillot bleu blanc rouge. En effet, le coureur de la Décathlon CMA CGM a décidé de ne pas participer aux championnats de France qui se disputent ce week-end. Une absence qui ne plait pas du tout à Nicolas Fritsch, qui n’a manqué de le faire savoir à l’occasion d’une chronique sur Eurosport.

« Ça m’embête de ne pas voir Paul Seixas au départ des championnats de France » Regrettant l’absence de Paul Seixas aux championnats de France, Nicolas Fritsch a exprimé sa colère en poussant « un petit coup de gueule ». L’ancien cycliste professionnel a alors dit : « En cette semaine de championnats nationaux, je tenais à pousser un petit coup de gueule. Et ça concerne Paul Seixas. C’est la rançon de la gloire. Je sais très bien que ni lui ni son équipe se préoccupent de ce que je peux en penser mais je tenais à le dire : ça m’embête de ne pas voir Paul Seixas au départ des championnats de France alors même qu’il y avait brillé l’an dernier ».