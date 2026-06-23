Tadej Pogacar : Son adversaire numéro 1 pour le Tour de France identifié et ce n’est pas Paul Seixas

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 19 ans, Paul Seixas a décidé de participer à son premier Tour de France cet été. Avec ce qu'il avait montré lors de Liège-Bastogne-Liège en tenant tête à Tadej Pogacar, les fans salivaient d'avance du duel avec le Slovène pour cette Grande Boucle. Le fait est que Seixas ne devrait pas être le principal rival de Pogacar dans la course au maillot jaune cet été.

Quadruple vainqueur du Tour de France, Tadej Pogacar va tenter cet été de ramener un 5ème maillot jaune sur les Champs-Elysées. Le Slovène est le grand favori à sa propre succession, mais voilà qu'il faudra toutefois se méfier de la concurrence. Tous les regards seront notamment tournés vers un certain Paul Seixas. A 19 ans, le coureur de la Décathlon CMA CGM est la nouvelle coqueluche du cyclisme français et il fait déjà partie des meilleurs du peloton. Lors de Liège-Bastogne-Liège, Seixas avait notamment réussi à tenir tête à Pogacar. Va-t-il désormais le faire lors des 3 semaines de la Grande Boucle ?

« Paul Seixas peut être un superbe élément d’animation » Directeur du Tour de France, Christian Prudhomme a été interrogé par Le Dauphiné sur la présence de Paul Seixas pour l'édition 2026. C'est alors qu'il a expliqué : « Cette année, est-ce qu’il y aura un peu plus de suspense sur le Tour avec l’arrivée de Paul Seixas ? Je ne suis pas devin. On avait souvent le tiercé dans l’ordre aussi pendant mon enfance et c’étaient pourtant des années magnifiques. Nous avons une mémoire sélective. Vingegaard en jaune, c’était il n’y a pas si longtemps (2022 et 2023). Oui, Pogacar a gagné de manière écrasante les dernières éditions, mais il a perdu en 2023 alors qu’on ne l’imaginait pas, et on n’imaginait pas davantage le voir gagner en 2020. Le parcours est construit de manière progressive pour entretenir le suspense jusqu’au bout. Après, cela dépendra des champions. Paul Seixas peut être un superbe élément d’animation, même si ça sera peut-être dans un rôle comparable à celui d’Evenepoel il y a quelques années lorsqu’il avait terminé troisième ».