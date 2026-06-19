Julian Alaphilippe annonce son objectif pour le Tour de France

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 4 juillet prochain, l'édition 2026 du Tour de France s'élancera de Barcelone. Le début de 3 semaines de compétition pour tenter de ramener le maillot jaune sur les Champs-Elysées. Côté français, les yeux seront bien évidemment rivés sur Paul Seixas pour sa grande première. Mais il ne faut pas oublier notamment Julian Alaphilippe. Lui aussi sera présent et le compagnon de Marion Rousse en a dit plus sur ses ambitions pour cet été.

Déjà quadruple vainqueur du Tour de France, Tadej Pogacar va tenter cet été d'aller décrocher un 5ème maillot jaune. Pour cela, le Slovène devra se défaire de Jonas Vingegaard, mais aussi de Paul Seixas. A 19 ans, le Français a décidé de participer à sa première Grande Boucle et pourrait jouer les trouble-fêtes au milieu des deux favoris. La bataille commencera ainsi dès le 4 juillet, date du départ du Tour de France de Barcelone. Une ligne de départ sur laquelle on retrouvera Julian Alaphilippe. Et à 34 ans, le coureur de la formation Tudor veut faire bonne figure cet été.

« Ce que je veux avant tout, c’est être le meilleur Julian dont je suis capable » En 2026, Julian Alaphilippe va participer à son 8ème Tour de France. Ayant déjà gagné 6 étapes au total sur la Grande Boucle, le compagnon de Marion Rousse voudra bien évidemment faire augmenter ce chiffre, mais voilà que l'essentiel sera ailleurs pour lui. Dans des propos accordés à Red Bull, Alaphilippe a expliqué à propos de cette édition 2026 de la Grande Boucle : « Dans quel état d'esprit je suis aujourd'hui ? Il y a juste un rythme à retrouver. J’ai manqué une campagne de début de saison importante que sont les classiques ardennaises. Il faut être résilient, récupérer pour la suite du programme, en vue du Tour. (...) Mes ambitions pour le Tour 2026 ? On peut rêver d’exploits, d’échappées, de victoires. Mais ce que je veux avant tout, c’est être le meilleur Julian dont je suis capable ».