Transfert de Paul Seixas : Son avenir réglé à la suite de son abandon ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour préparer son premier Tour de France, Paul Seixas avait décidé de s'aligner au départ du Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Avec les absences de Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, le Français était l'un grands favoris. Mais voilà que le coureur de la Décathlon CMA CGM n'a pas été jusqu'au bout, n'ayant voulu prendre aucun risque à la suite d'une chute. Seixas a ainsi abandonné, influençant par la même occasion son avenir ?

Victime d'une grosse chute lors de l'avant-dernière étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes, Paul Seixas avait réussi à la terminer avant ensuite de prendre le départ de la suivante. Mais voilà que le Français n'a finalement pas voulu prendre de risque à l'approche du Tour de France. Seixas a ainsi abandonné avant l'arrivée finale et Julien Jurdie, son directeur sportif chez Décathlon CMA CGM expliquait : « En concertation avec le staff médical, Paul et moi, on a pris la décision de prendre le départ. Paul avait envie. Après, les courbatures sont vite revenues. Le départ n’était pas facile donc on n’a pas pris de risque. Paul a dit à la radio qu’il ne se sentait pas forcément très bien, qu’il avait un peu des douleurs à gauche à droite. Par précaution, on a préféré dire à Paul d’arrêter la course. C’est plus prudent pour le mois de juillet ».

Del Toro privilégié à Seixas Avec ce résultat de Paul Seixas lors du Tour Auvergne-Rhône-Alpes, on pourrait y voir plus clair pour son avenir. Aujourd'hui chez Décathlon CMA CGM, le phénomène français suscite des convoitises et il était notamment question d'un intérêt de l'équipe de Tadej Pogacar, UAE Emirates - XRG. Il était alors expliqué que la formation attendrait de voir les résultats du Tour Auvergne-Rhône-Alpes et l'issue du duel entre Paul Seixas et Isaac del Toro. Le Mexicain ayant remporté la course alors que Seixas, UAE Emirates - XRG pourrait donc décider de poursuivre avec son coureur actuel plutôt que de se tourner vers celui qui s'apprête à disputer son premier Tour de France.