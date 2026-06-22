Grosse inquiétude avant le Tour de France : L'annonce forte d'un proche de Paul Seixas !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Victime d'une lourde chute lors du Tour Auvergne-Rhône Alpes, Paul Seixas va devoir se remettre sur pied en vue du Tour de France. Le timing est clairement inquiétant pour le prodige français, mais Marc Pacheco, l’un de ses premiers entraîneurs, se montre assez rassurant.

Pendant que Jonas Vingegaard remportait le Giro et que Tadej Pogacar survolait le Tour de Suisse, Paul Seixas était engagé sur le Tour Auvergne-Rhône Alpes et cela s'est moins bien passé pour lui. Le Français a été victime d'une lourde chute qui l'a contraint à l'abandon. Une situation inquiétante à quelques jours du début du Tour de France. Mais Marc Pacheco, l’un de ses premiers entraîneurs au Lyon Sprint Évolution, s'est montré un peu rassurant.

Les propos rassurants sur Paul Seixas « S’il y va, ça veut dire que lui, déjà, il a décidé "je peux y aller". Et son équipe médicale aussi. Maintenant, c’est une expérience. S’il ne gagne pas le Tour, il sera dans les cinq premiers et avec le maillot blanc sur le dos. Il aura un podium sur les Champs-Elysées à 19 ans », confie-t-il dans les colonnes de Ouest-France avant d'en rajouter une couche : « Il parait détaché. Il ne va pas sur les réseaux sociaux où c’est tout et n’importe quoi dans les commentaires. Il sait évacuer la pression. Celle du Tour est énorme mais il a un bon entourage. Que ce soit sa famille ou les directeurs sportifs de Decathlon en qui il a totalement confiance. »