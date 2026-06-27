Cyclisme : Le nouveau coup de gueule concernant Paul Seixas

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A seulement 19 ans, Paul Seixas a déjà de grandes attentes sur les épaules. En effet, le nouveau phénomène du cyclisme mondial est déjà présenté comme le successeur de Bernard Hinault que toute la France attend. Les comparaisons n’en finissent plus entre Seixas et le dernier vainqueur français de la Grande Boucle. Mais voilà que Bernard Hinault a tenu à pousser un nouveau coup de gueule à ce sujet.

Pour trouver trace du dernier vainqueur français du Tour de France, il faut remonter à 1985 avec Bernard Hinault. Depuis, on ne fait que chercher son successeur. Thibaut Pinot, Romain Bardet… Aucun n’a réussi. Et si l’heureux élu se nommait finalement Paul Seixas ? A 19 ans, le coureur de la Décathlon CMA CGM est déjà présenté comme celui qui succèdera à Bernard Hinault et remportera ainsi le Tour de France.

« On ne peut pas comparer les époques » Comparé au Blaireau, Paul Seixas a une énorme pression sur les épaules. Mais voilà que de telles comparaisons ne plaisent pas à Bernard Hinault. Ayant déjà haussé le ton sur ce sujet, il en a remis une couche dans une interview pour VSD, lâchant alors : « Les comparaisons entre ses performances et les miennes m’agacent ? Oui, ça ne veut rien dire du tout. On ne peut pas comparer les époques. Tout est différent : ce n’est pas le même matériel, pas les mêmes stratégies de course, pas la même préparation non plus ».