Cyclisme : Le nouveau coup de gueule concernant Paul Seixas

A seulement 19 ans, Paul Seixas a déjà de grandes attentes sur les épaules. En effet, le nouveau phénomène du cyclisme mondial est déjà présenté comme le successeur de Bernard Hinault que toute la France attend. Les comparaisons n’en finissent plus entre Seixas et le dernier vainqueur français de la Grande Boucle. Mais voilà que Bernard Hinault a tenu à pousser un nouveau coup de gueule à ce sujet.
Pour trouver trace du dernier vainqueur français du Tour de France, il faut remonter à 1985 avec Bernard Hinault. Depuis, on ne fait que chercher son successeur. Thibaut Pinot, Romain Bardet… Aucun n’a réussi. Et si l’heureux élu se nommait finalement Paul Seixas ? A 19 ans, le coureur de la Décathlon CMA CGM est déjà présenté comme celui qui succèdera à Bernard Hinault et remportera ainsi le Tour de France.
« On ne peut pas comparer les époques »
Comparé au Blaireau, Paul Seixas a une énorme pression sur les épaules. Mais voilà que de telles comparaisons ne plaisent pas à Bernard Hinault. Ayant déjà haussé le ton sur ce sujet, il en a remis une couche dans une interview pour VSD, lâchant alors : « Les comparaisons entre ses performances et les miennes m’agacent ? Oui, ça ne veut rien dire du tout. On ne peut pas comparer les époques. Tout est différent : ce n’est pas le même matériel, pas les mêmes stratégies de course, pas la même préparation non plus ».
« Est-ce qu’il est capable de tenir 23 étapes ? »
Par ailleurs, Bernard Hinault a également expliqué pourquoi il ne voulait pas voir Paul Seixas sur le Tour de France cette année. « Pourquoi je faisais partie de ceux qui préconisaient qu’il ne fasse pas le Tour de France ? Le Tour de France, ça se prépare. Il a 19 ans, je crois que ça aurait été pertinent de continuer à s’aguerrir avant de se jeter dans le grand bain. Il va devoir affronter Tadej Pogacar qui est en pleine possession de ses moyens. Certes, Paul Seixas a tenu le coup face à lui, mais ce n’était que sur des courses d’un jour, mais une course de trois semaines. Il devra également faire face à Jonas Vingegaard qui vient de gagner le Tour d’Italie. Est-ce qu’il est capable de tenir 23 étapes ? Moi, je n’ai pas la réponse à cette question », a-t-il dit du coureur de 19 ans qui va participer à la Grande Boucle pour la première fois en 2026.