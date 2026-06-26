Cyclisme - Tour de France : Pogacar-Vingegaard, « Evenepoel peut-il faire mieux que ce qu'il a déjà fait ? »

Alexandre Higounet

Alors que Tadej Pogacar apparaît plus fort qu'il ne l'a jamais été, à l'image de ses performances au Tour de Suisse où il a littéralement écrabouillé le peloton, et que Jonas Vingegaard a retrouvé ambition, motivation et grande condition, quelle pourrait être la place de Remco Evenepoel sur ce Tour de France ? Peut-il espérer mieux qu'un strapontin sur le podium, faire mieux que ce qu'il a déjà fait ? L'ancien coureur belge Thomas De Gendt a livré son analyse...

Alors que le Grand Départ du Tour de France se profile dans une semaine, que Tadej Pogacar apparaît plus fort qu'il ne l'a jamais été après sa démonstration impressionnante sur le Tour de Suisse, et que Jonas Vingegaard semble retrouver son meilleur niveau, quelles sont les véritables perspectives de Remco Evenepoel ?

« Pour Remco, monter sur le podium d'un Grand Tour représente le summum de ce qui est possible aujourd'hui » A l'occasion de sa chronique pour cyclingnews.com, l'ancien coureur professionnel belge Thomas De Gendt, a livré son analyse sur le sujet, estimant notamment dans des propos rapportés par cyclinguptodate.com : « Ce ne serait pas une mauvaise année pour Evenepoel si, disons, il ne remportait qu'une seule étape du Tour. Je pense qu'avec la présence de Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard, si Remco décroche la troisième place et gagne le contre-la-montre, ce serait une belle course pour lui ; en revanche, pour que ce soit un Tour exceptionnel, il lui faudrait remporter une étape de montagne face à Pogačar ou porter le maillot jaune. Mais peut-il faire encore mieux ? À bien des égards, c'est le problème de Remco en Belgique actuellement. Car même s'il terminait troisième, beaucoup diraient qu'il n'a pas été performant [...] Dans le cas de Remco, même monter sur le podium d'un Grand Tour – ce qui, pour moi, représente le summum de ce qui est possible aujourd'hui, sauf surprise majeure – ne suffirait pas ».