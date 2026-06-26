Cyclisme - Tour de France : Pogacar, Vingegaard, un ancien maillot jaune confirme Paul Seixas dans le match !

Alexandre Higounet

Alors que le Tour de France va débuter dans une semaine, et malgré la démonstration de force incroyable opérée par Tadej Pogacar à l'occasion du Tour de Suisse, laissant le peloton mondial un peu assommé, Alberto Contador maintient Paul Seixas dans la courte liste des vainqueurs potentiels du maillot jaune à Paris.

A une semaine du Grand Départ du Tour de France, qui se tiendra du côté de Barcelone, Tadej Pogcar apparaît logiquement comme l'ultra favori. Sa démonstration de force impressionnante au Tour de Suisse a suffi à calmer les ardeurs de tous ceux qui imaginaient que Jonas Vingegaard allait pouvoir se hisser au niveau du Slovène après son succès solide au Giro.

« Oser dire qu’il est impossible pour Paul Seixas gagne le Tour… je suis désolé, je ne m’y risquerai pas » Pour autant, à l'occasion d'une intervention pour Eurosport, Contador a bien précisé qu'il maintenait bel et bien Paul Seixas dans la courte liste des vainqueurs potentiels du Tour de France cette année, aux côtés de Pogacar et Vingegaard. Contador a ainsi analysé, dans des propos rapporté par cyclingupodate.com : « Sur le Tour de France, je pense qu’il y a des coureurs qui ont fait leurs preuves, comme Tadej Pogacar — qui en a remporté quatre — ou Vingegaard lui-même — qui en a gagné deux —, et qui sont théoriquement devant lui en tant que favoris, puisqu’il reste encore une inconnue. Mais oser dire qu’il est impossible que Paul Seixas gagne le Tour… je suis désolé, je ne m’y risquerai pas ».