Cyclisme - Tour de France : Vingegaard-Seixas, Pogacar aurait-il un rival qu'il ne voit pas venir...

Alexandre Higounet

A 8 jours du Grand Départ du Tour de France, Tadej Pogacar sait qu'il devra affronter principalement Jonas Vingegaard et Paul Seixas pour le classement général, avec en deuxième rideau le duo de Red Bull-Bora-Hansgrohe, Florian Lipowitz-Remco Evenepoel. Mais pourrait-il voir émerger un nouveau rival qu'il n'attend pas, dans ses propres rangs, avec Isaac Del Toro ? L'ancien coureur David Millar a été questionné sur le sujet...

A un peu plus d'une semaine du Grand Départ du Tour de France, Tadej Pogacar sait clairement qui il va devoir affronter pour le maillot jaune. En première ligne, il sait qu'il trouvera Jonas Vingegaard voire Paul Seixas. Et qu'en deuxième rideau, il devra notamment garder un oeil très attentif sur le duo de la Red Bull-Bora-Hansgrohe, Remco Evenepoel et Florian Lipowitz.

« Le fait que Del Toro aille sur le Tour de France avec Pogacar me sidère » Pour autant, le leader slovène de l'équipe UAE Team Emirates, au gré des circonstances de course, pourrait-il voir émerger un nouveau rival parmi ses propres rangs en la personne de son premier lieutenant Isaac Del Toro, qui a affiché un tel niveau au Tour Auvergne-Rhône Alpes qu'il pourrait de facto prétendre au maillot jaune ? Et si au gré des faits de course, en suivant les coups pour défendre son leader, Del Toro se retrouvait avec une avance certaine sur ce dernier au général, pourrait-il alors jouer la victoire ?