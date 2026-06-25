Cyclisme : L'anecdote du boss de Pogacar qui dit tout !

Alexandre Higounet

Au-delà de ses qualités physiologiques et mentales hors du commun, Tadej Pogacar a toujours su fédérer un véritable esprit de groupe autour de lui, une équipe totalement dévouée à ses côtés, ce qui constitue une part importante de ses succès. Et selon Joxean Fernandez-Matxin, le directeur sportif principal du Team UAE, cela tient à une raison précise.

Bien sûr, dans la réussite exceptionnelle qu'il connaît depuis plusieurs années, survolant littéralement le peloton international, Tadej Pogacar s'appuie avant tout sur une capacité physiologique exceptionnelle, comme l'a souligné encore récemment l'ancien coureur Pierre Rolland : « Mon favori pour le Tour de France ? Je ne vais pas faire preuve d'une grande originalité : Tadej Pogacar. C'est le plus fort, ne nous voilons pas la face. Je vais un peu doucher les espoirs de ceux qui s'imaginent qu'il suffit d'avoir un mental d'acier pour y arriver un jour. Avant tout, si l'on n'a pas la génétique adéquate, on finit par se heurter à une limite. On peut avoir le plus grand mental du monde, s'entraîner plus que tout le monde et tout le reste, mais si l'on n'a pas le moteur au départ, on ne peut pas devenir un grand champion du Tour. Au cours de ma carrière, j'avais le mental, mais à un moment donné, je ne pouvais pas aller plus haut car physiquement, je n'en étais pas capable. Je savais qu'au-delà de la septième ou huitième place sur le Tour, je ne pouvais pas faire mieux, car physiquement, c'était impossible ».

« Seul un véritable leader est capable de cela » Mais il existe une autre clé importante dans la réussite du champion slovène : il dispose autour de lui d'une équipe solidaire et dévouée, prête à aller au bout d'elle-même pour l'aider dans ses conquêtes. Il suffit encore de voir le travail de sape effectué par l'équipe UAE Team Emirates sur le Tour de Suisse pour s'en persuader.