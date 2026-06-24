Cyclisme : Quelles courses manquent encore au palmarès de Pogacar ?

Alexandre Higounet

Alors qu'il vient de dominer outrageusement le Tour de Suisse, écrasant littéralement ses adversaires, Tadej Pogacar apparaît plus fort que jamais alors qu'il n'a que 27 ans. Quelles grandes courses manquent encore à son palmarès ? Et que lui manque-t-il pour qu'il devienne l'incontestable plus grand coureur de tous les temps ? Réponses...

Au sortir du Tour de Suisse, qu'il a véritablement écrabouillé en remportant trois étapes et le général avec plus de six minutes d'avance sur le deuxième Richard Carapaz, Tadej Pogacar apparaît plus fort que jamais, alors qu'il n'a que 27 ans. Le champion slovène accumule tellement les victoires depuis ses débuts en 2019 qu'on en arrive à se demander quelles grandes courses échappent encore à son palmarès ?

Il n'y a que sept courses importantes non remportées par Pogacar... On en voit principalement sept : dans les grandes classiques, sans parler uniquement des Monuments, trois lui échappent encore : Paris-Roubaix bien sûr, mais également la Clasica San Sebastian et le Grand-Prix de Québec. D'autre part, si Pogacar a déjà remporté deux fois les championnats du monde sur route, il lui manque l'Or Olympique sur route. Enfin, dans les courses par étapes, on en voit principalement trois : la Vuelta bien sûr, mais aussi le Tour Down Under, qui appartient tout de même au World Tour, et le Tour du Pays Basque.