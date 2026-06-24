Cyclisme : Quelles courses manquent encore au palmarès de Pogacar ?

Alors qu'il vient de dominer outrageusement le Tour de Suisse, écrasant littéralement ses adversaires, Tadej Pogacar apparaît plus fort que jamais alors qu'il n'a que 27 ans. Quelles grandes courses manquent encore à son palmarès ? Et que lui manque-t-il pour qu'il devienne l'incontestable plus grand coureur de tous les temps ? Réponses...
Au sortir du Tour de Suisse, qu'il a véritablement écrabouillé en remportant trois étapes et le général avec plus de six minutes d'avance sur le deuxième Richard Carapaz, Tadej Pogacar apparaît plus fort que jamais, alors qu'il n'a que 27 ans. Le champion slovène accumule tellement les victoires depuis ses débuts en 2019 qu'on en arrive à se demander quelles grandes courses échappent encore à son palmarès ?
Il n'y a que sept courses importantes non remportées par Pogacar...
On en voit principalement sept : dans les grandes classiques, sans parler uniquement des Monuments, trois lui échappent encore : Paris-Roubaix bien sûr, mais également la Clasica San Sebastian et le Grand-Prix de Québec. D'autre part, si Pogacar a déjà remporté deux fois les championnats du monde sur route, il lui manque l'Or Olympique sur route. Enfin, dans les courses par étapes, on en voit principalement trois : la Vuelta bien sûr, mais aussi le Tour Down Under, qui appartient tout de même au World Tour, et le Tour du Pays Basque.
Ce qui lui manque pour détrôner Merckx...
Autre question, que lui-manque-t-il à son palmarès pour détrôner Eddy Merckx et s'imposer comme le plus grand coureur de l'histoire ? Assurément, Pogacar doit a minima remporter encore un Tour de France, pour arriver à la barre mythique des 5, mais idéalement, il lui en faudrait un sixième. De même, il doit remporter au moins trois fois le Giro (Merckx en a gagné 5) et la Vuelta (1 pour Merckx) pour faire le match avec le champion belge. En terme de monuments, Pogacar doit assurément remporter Paris-Roubaix (3 pour Merckx) et augmenter ses scores ailleurs, au Tour des Flandres (il en est déjà à trois alors que Merckx est resté à deux victoires), à Liège Bastogne Liège (5 pour Pogacar, 5 pour Merckx), au Tour de Lombardie (5 pour Pogacar, 2 pour Merckx) et idéalement sur Milan San Remo (Merckx en avait gagné 7...), même si cela s'annonce difficile. Le tout sans oublier certaines classiques intermédiaires comme l'Amstel Gold Race, remportée une seule fois par le Slovène, ainsi que les deux qui lui manquent encore : la Clasica San Sebastian et le Grand-Prix de Québec. Enfin, Pogacar aurait également besoin de l'Or Olympique sur route, Merckx n'ayant lui jamais été médaillé.