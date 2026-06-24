Cyclisme - Tour de France : Pogacar ? Vingegaard pas impressionné !

Alexandre Higounet

Depuis plusieurs semaines, au sortir d'un Giro qui lui a redonné confiance et l'a libéré de toute pression négative en vue du Tour de France, Jonas Vingegaard répète qu'il sera encore meilleur en juillet et qu'il sera cette fois en mesure de réellement lutter avec Pogacar pour le maillot jaune. Au moins devant les micros, le leader danois du Team Visma-Lease A Bike n'apparaît absolument pas perturbé par le niveau affiché par le Slovène au Tour de Suisse...

Jonas Vingegaard s'est fixé une ligne de conduite en début de saison, elle a été confortée par sa belle victoire au Tour d'Italie, et il ne compte pas en changer à moins de dix jours du départ du Tour de France. En pleine confiance, libéré par son succès au Giro, qui lui enlève tout forme de pression négative avant le Tour, le leader danois du Team Visma-Lease A Bike, reste concentré sur le positif et sur sa conviction qu'il sera encore meilleur en juillet, d'autant qu'aucun stress supplémentaire ne viendra manger son énergie.

La démonstration de Pogacar au Tour de Suisse ne l'a visiblement pas atteint En écrabouillant littéralement le Tour de Suisse, au point de décourager une grande partie du peloton, Tadej Pogacar a pourtant cherché à rompre cette nouvelle logique, essayant de ramener le Danois en position d'infériorité, de le maintenir dans la conviction qu'il n'y avait rien à faire face à lui, à l'image de ce qui s'est passé lors de la troisième semaine du Tour l'an dernier.