Cyclisme - Tour de France : Pogacar ? Vingegaard pas impressionné !

Depuis plusieurs semaines, au sortir d'un Giro qui lui a redonné confiance et l'a libéré de toute pression négative en vue du Tour de France, Jonas Vingegaard répète qu'il sera encore meilleur en juillet et qu'il sera cette fois en mesure de réellement lutter avec Pogacar pour le maillot jaune. Au moins devant les micros, le leader danois du Team Visma-Lease A Bike n'apparaît absolument pas perturbé par le niveau affiché par le Slovène au Tour de Suisse...
Jonas Vingegaard s'est fixé une ligne de conduite en début de saison, elle a été confortée par sa belle victoire au Tour d'Italie, et il ne compte pas en changer à moins de dix jours du départ du Tour de France. En pleine confiance, libéré par son succès au Giro, qui lui enlève tout forme de pression négative avant le Tour, le leader danois du Team Visma-Lease A Bike, reste concentré sur le positif et sur sa conviction qu'il sera encore meilleur en juillet, d'autant qu'aucun stress supplémentaire ne viendra manger son énergie.
La démonstration de Pogacar au Tour de Suisse ne l'a visiblement pas atteint
En écrabouillant littéralement le Tour de Suisse, au point de décourager une grande partie du peloton, Tadej Pogacar a pourtant cherché à rompre cette nouvelle logique, essayant de ramener le Danois en position d'infériorité, de le maintenir dans la conviction qu'il n'y avait rien à faire face à lui, à l'image de ce qui s'est passé lors de la troisième semaine du Tour l'an dernier.
« J’ai le sentiment d’être une version encore plus forte de moi-même qu’à l’époque de mes maillots jaunes »
Mais a priori, cela n'a pas fonctionné. Ou en tout cas pas au point que Jonas Vingegaard le concède devant les micros. A l'occasion d'un communiqué sur le site de Visma-Lease A Bike, Vingegaard a au contraire maintenu son cap avec une grande fermeté, déclarant dans des propos rapportés par cyclinguptodate.com : « Le Giro était assurément une bonne course pour nous ; elle nous a donné de la confiance, mais aussi la conviction que nous pouvons, nous aussi, gagner le Tour. J’ai une grande confiance en moi, ce qui donne aussi confiance aux autres. Ils croient vraiment en notre plan et au fait qu’il est possible de gagner à nouveau le Tour de France. C’est un objectif majeur pour moi depuis longtemps. Bien sûr, j’ai connu, comme je l’ai dit, de nombreux contretemps (sa grave chute au Tour du Pays Basque il y a deux ans), mais j’ai le sentiment que tout cela est désormais derrière moi. J’ai retrouvé ma véritable personnalité. Cela a pris du temps, mais je me sens enfin redevenu la personne que j’étais avant toutes ces épreuves. Et j’ai le sentiment d’être allé encore plus loin, d’être une version encore plus forte de moi-même qu’à l’époque ».