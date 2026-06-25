Cyclisme - Tour de France : Pogacar a déjà gagné !

Tadej Pogacar a toujours cherché à matraquer mentalement ses adversaires avant un grand rendez-vous pour les maintenir avant même le départ de la course dans une situation de perdant, dans la conviction qu'ils ne peuvent rien faire pour le battre. Cette année, il a rempli cet objectif probablement au-delà de ses espérances...
Lorsque l'on analyse le comportement de Tadej Pogacar, on peut remarquer qu'il s'arrange systématiquement, que ce soit au-travers de courses préparatoires, de résultats d'entraînement ou de déclarations, pour matraquer ses adversaires avant un grand rendez-vous, histoire de les maintenir dans la conviction qu'ils ne peuvent rien faire pour le battre.
« Aujourd'hui, il est impossible de faire souffrir Pogačar, il est bien au-dessus de tous les autres »
A l'approche du Tour de France, alors que Jonas Vingegaard semble reprendre confiance et que Paul Seixas déboule sans complexe, le champion slovène a assurément cherché à frapper fort lors du Tour de Suisse pour les marquer moralement. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que sa démonstration totale de force a eu l'effet escompté, voire même plus, tant les coureurs présents sur la course ont été démolis par le leader de l'équipe UAE Team Emirates.
« Ce qu’il a montré ces derniers jours en Suisse est incroyable »
Il suffit pour s'en convaincre d'écouter Richard Carapaz, ancien vainqueur du Giro et parmi les plus grands leader du peloton. Carapaz, qui était au Tour de Suisse, a ainsi déclaré dans des propos rapportés par cyclinguptodate.com : « Aujourd'hui, il est impossible de faire souffrir Pogačar. Il est bien au-dessus de tous les autres. Ce qu’il a montré ces derniers jours en Suisse est incroyable. C’est le seul coureur capable de rivaliser avec Mathieu van der Poel sur une classique ou Paris-Roubaix, puis d’enchaîner en remportant la Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège, le Tour de Lombardie, les Strade Bianche ou le Tour. Le Tour de France ? Évidemment, j'aimerais me battre pour le classement général, mais pour l'instant, en étant seul, c'est impossible. Il faut être réaliste ». Le Tour débute dans une semaine, mais c'est comme si, quelque part, Tadej Pogacar avait déjà gagné. Au moins dans les têtes.