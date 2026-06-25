Cyclisme - Tour de France : Pogacar a déjà gagné !

Alexandre Higounet

Tadej Pogacar a toujours cherché à matraquer mentalement ses adversaires avant un grand rendez-vous pour les maintenir avant même le départ de la course dans une situation de perdant, dans la conviction qu'ils ne peuvent rien faire pour le battre. Cette année, il a rempli cet objectif probablement au-delà de ses espérances...

Lorsque l'on analyse le comportement de Tadej Pogacar, on peut remarquer qu'il s'arrange systématiquement, que ce soit au-travers de courses préparatoires, de résultats d'entraînement ou de déclarations, pour matraquer ses adversaires avant un grand rendez-vous, histoire de les maintenir dans la conviction qu'ils ne peuvent rien faire pour le battre.

« Aujourd'hui, il est impossible de faire souffrir Pogačar, il est bien au-dessus de tous les autres » A l'approche du Tour de France, alors que Jonas Vingegaard semble reprendre confiance et que Paul Seixas déboule sans complexe, le champion slovène a assurément cherché à frapper fort lors du Tour de Suisse pour les marquer moralement. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que sa démonstration totale de force a eu l'effet escompté, voire même plus, tant les coureurs présents sur la course ont été démolis par le leader de l'équipe UAE Team Emirates.