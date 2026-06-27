Transfert de Paul Seixas : Une équipe prête à lui offrir «le plus gros contrat de l’histoire» ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Plus qu’une semaine avant le départ du Tour de France de Barcelone. L’attente monte donc autour de Paul Seixas qui va disputer à 19 ans sa première Grande Boucle. Mais voilà qu’il n’y a pas que ce sujet qui fait parler à propos du coureur de la Décathlon CMA CGM. En effet, l’avenir de Seixas est également au coeur des rumeurs et voilà qu’une offre historique a été annoncée pour s’offrir ses services.

A 19 ans, Paul Seixas est annoncé comme le prochain crack du cyclisme mondial. Un phénomène que la formation Décathlon CMA CGM souhaite bien évidemment le plus longtemps possible. Mais en aura-t-elle la possibilité ? Alors que Seixas s’apprête à disputer son premier Tour de France, voilà que son avenir se retrouve également au centre de très nombreuses rumeurs. Seixas pourrait en effet poursuivre sa carrière loin de son équipe actuelle. Dernièrement, il était surtout question d’un possible transfert vers UAE Emirates - XRG ou encore Netcompany-Ineos, mais voilà qu’une troisième équipe voudrait se mêler à la lutte en mettant de sérieux moyens sur la table.

Seixas bientôt le coureur le mieux payé ? Et si Paul Seixas rejoignait finalement l’équipe Pinarello Q36.5 ? Alors qu’on y retrouve aujourd’hui notamment Tom Pidcock, la formation italienne pourrait visiblement faire une folie pour tenter de s’offrir les services du Français de 19 ans. C’est le journaliste Daniel Benson qui a fait cette révélation assurant que Seixas pourrait se voir proposer « le plus gros contrat de l’histoire » afin de signer avec Pinarello Q36.5. De quelle somme parle-t-on alors ? Aujourd’hui, le coureur le mieux payé du peloton est Tadej Pogacar avec un salaire annuel d’environ 8M€ qui pourrait monter jusqu’à 12M€ avec les bonus.