Cyclisme -Tour de France : « Seixas ? Pas cette année », le verdict sans appel de cet ancien pro

A une semaine du Grand Départ du Tour de France, le débat est toujours ouvert sur ce que pourra réellement accomplir Paul Seixas face à Tadej Pogacar ou Jonas Vingegaard. Là où certains, comme Alberto Contador, n'excluent pas qu'il ramène le maillot jaune à Paris, d'autres, à l'image de l'ancien coureur belge Thomas De Gendt, n'y croient pas du tout cette année
Alors que dans une semaine, le Grand Départ du Tour de France sera donné du côté de Barcelone, la question de savoir ce que pourra réellement accomplir Paul Seixas, s'il pourra oui ou non se mêler véritablement à la lutte pour le maillot jaune, apparaît plus que jamais ouverte.
« Je n'attends pas autant de Paul Seixas en juillet que certains le font »
A l'occasion d'une intervention sur Eurosport, Alberto Contador s'est par exemple refusé à retirer Seixas de l'équation pour le maillot jaune : « Sur le Tour de France, je pense qu’il y a des coureurs qui ont fait leurs preuves, comme Tadej Pogacar — qui en a remporté quatre — ou Vingegaard lui-même — qui en a gagné deux —, et qui sont théoriquement devant lui en tant que favoris, puisque lui reste encore une inconnue. Mais oser dire qu’il est impossible que Paul Seixas gagne le Tour… je suis désolé, je ne m’y risquerai pas ».
« Même si je pense qu'il jouera les premiers rôles durant les deux premières semaines, la troisième reste une inconnue »
A l'inverse, l'ancien coureur belge Thomas De Gendt livre une vision inverse. Comme il l'écrit dans sa chronique pour cyclingnews, De Gendt estime que Seixas ne sera pas en mesure de lutter avec Pogacar et Vingegaard. Le Belge affirme ainsi, dans des propos relayés par cyclinguptodate.com : « Je n'attends pas autant de Paul Seixas en juillet que certains le font. Il peut toujours me surprendre ; ses données physiologiques sont incroyables pour un jeune de 19 ans et il remportera assurément le Tour de France un jour. Mais il s'agit de son premier Grand Tour. Et même si je pense qu'il jouera les premiers rôles durant les deux premières semaines, la troisième semaine reste toujours une inconnue pour beaucoup de coureurs, Seixas compris ».