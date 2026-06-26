Cyclisme -Tour de France : « Seixas ? Pas cette année », le verdict sans appel de cet ancien pro

Alexandre Higounet

A une semaine du Grand Départ du Tour de France, le débat est toujours ouvert sur ce que pourra réellement accomplir Paul Seixas face à Tadej Pogacar ou Jonas Vingegaard. Là où certains, comme Alberto Contador, n'excluent pas qu'il ramène le maillot jaune à Paris, d'autres, à l'image de l'ancien coureur belge Thomas De Gendt, n'y croient pas du tout cette année

Alors que dans une semaine, le Grand Départ du Tour de France sera donné du côté de Barcelone, la question de savoir ce que pourra réellement accomplir Paul Seixas, s'il pourra oui ou non se mêler véritablement à la lutte pour le maillot jaune, apparaît plus que jamais ouverte.

« Je n'attends pas autant de Paul Seixas en juillet que certains le font » A l'occasion d'une intervention sur Eurosport, Alberto Contador s'est par exemple refusé à retirer Seixas de l'équation pour le maillot jaune : « Sur le Tour de France, je pense qu’il y a des coureurs qui ont fait leurs preuves, comme Tadej Pogacar — qui en a remporté quatre — ou Vingegaard lui-même — qui en a gagné deux —, et qui sont théoriquement devant lui en tant que favoris, puisque lui reste encore une inconnue. Mais oser dire qu’il est impossible que Paul Seixas gagne le Tour… je suis désolé, je ne m’y risquerai pas ».