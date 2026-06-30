Tour de France : Les deux annonces de Paul Seixas après sa lourde chute

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A quelques jours du départ du Tour de France, Paul Seixas s'est fait une grande frayeur lors du Tour Auvergne Rhône-Alpes. Ayant connu une grosse chute, le coureur de la Décathlon CMA CGM a été touché physiquement au point qu'il a abandonné. Malgré tout, Seixas sera bien au départ de la Grande Boucle ce 4 juillet et voilà qu'il a fait quelques annonces à l'approche de cette échéance.

A 19 ans, Paul Seixas va participer à son premier Tour de France. Très attendu par le public français, le coureur de la Décathlon CMA CGM s'est fait peur à l'occasion du Tour Auvergne Rhône-Alpes. « J’ai mal jugé un virage, je suis arrivé beaucoup trop vite. On était à 70 km/h, j’ai fait un vol plané, j’ai glissé comme dans un toboggan sur l’avant », expliquait Seixas, victime d'une lourde chute. Ayant ensuite abandonné, celui qu'on annonce comme le successeur de Bernard Hinault a donc pansé ses plaies. Est-il aujourd'hui à 100% alors que le grand départ du Tour de France est programmé le 4 juillet à Barcelone ?

« J'ai pu reprendre ma préparation pour le Tour de France presque normalement » Décathlon CMA CGM l'a officialisé : Paul Seixas fait partie des coureurs sélectionnés pour participer au Tour de France. Pour les médias de son équipe, le Français de 19 ans a alors pris la parole, l'occasion pour lui de donner de ses nouvelles après sa lourde chute lors du Tour Auvergne Rhône-Alpes. « Après ma chute et mon abandon sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes, j’ai pu reprendre ma préparation pour le Tour de France presque normalement, en ajustant quelques séances à cause de mes blessures », a annoncé Seixas dans un premier temps.