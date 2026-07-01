Cyclisme - Tour de France : Pogacar-Seixas ? La mise au point de l'agent de Pogacar !

Alexandre Higounet

Au gré de ses performances exceptionnelles depuis le début de saison et de ses progrès fulgurants au fil des mois, alors qu'il n'est âgé que de 19 ans, Paul Seixas s'est imposé comme le futur rival de Tadej Pogacar au sommet du cyclisme mondial. Au-delà du pur aspect sportif, le jeune tricolore rivalise aussi sur le marché des transferts, où les chiffres autour de lui s'envolent. Suscitant une mise au point sérieuse de l'agent de Tadej Pogacar...

A la faveur de ses résultats énormes depuis le début de saison, auxquels il convient d'ajouter des progrès impressionnants au fil des mois, Paul Seixas s'est imposé comme le futur rival de Tadej Pogacar pour la domination sur le cyclisme mondial. Mais au-delà de l'aspect sportif, le jeune prodige tricolore fait s'envoler les chiffres contractuels alors que la plupart des grandes équipes du World Tour ont déjà pris position pour essayer de le récupérer au terme de son contrat avec Décathlon CMA CGM, au terme de l'année 2027.

« S'il gagne quatre Tours, peut-être que Seixas aura ce type de contrat » Et sur ce terrain, Seixas aurait même pris l'avantage sur Pogacar puisque selon certains médias, il aurait reçu une offre astronomique de l'équipe Q36.5, qui lui aurait proposé un salaire hallucinant de 13 millions d'euros par an, largement plus que le Slovène, lui-même le coureur le plus payé de l'histoire à ce jour avec 8 millions d'euros par an.