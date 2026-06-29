Cyclisme - Tour de France : Comment faire face à Pogacar ? Son ancien mentor répond !

Alexandre Higounet

Intouchable au Tour de Suisse, qu'il a écrasé de bout en bout, Tadej Pogacar apparaît plus fort que jamais à quelques jours du Grand Départ du Tour de France. Comment faire pour espérer contrarier ses plans ? Allan Peiper, directeur sportif du Slovène chez UAE lors de sa première victoire à Paris et aujourd'hui chez Red Bull-Bora-Hansgrohe, livre son analyse.

A moins d'une semaine du départ du Tour de France, Tadej Pogacar apparaît littéralement injouable. Lors du Tour de Suisse, le champion slovène est apparu plus fort que jamais, à un niveau hors d'atteinte du peloton international. Comment dès lors imaginer le battre ? Allan Peiper a été le directeur sportif de Pogacar lors de sa première victoire dans le Tour de France. Aujourd'hui chez Red Bull-Bora-Hansgrohe, il encadre Remco Evenvepoel et Florian Lipowitz.

« Laisser Pogacar avec une minute d’avance tout en maintenant un rythme soutenu, plus soutenu que ce qu’il souhaiterait » A l'occasion du podcast De Koffiestop, Peiper a été interrogé sur la marche à suivre pour espérer perturber Pogacar, et il a livré son analyse, dans des propos rapportés par cyclinguptodate.com : « C’est très difficile, car Tadej a perfectionné une tactique qui consiste à lâcher tout le monde de sa roue, à creuser l’écart, puis à maintenir une avance d’une minute. Ses poursuivants se rapprochent un peu, et il remet alors un coup d’accélérateur. Il s’alimente et s’hydrate bien. Personne n’arrive à combler l’écart ». Pour Peiper, la base est de ne surtout pas chercher à suivre Pogacar lorsqu'il attaque, mais bien d'essayer de le gérer à distance en misant sur le collectif.