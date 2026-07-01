Julian Alaphilippe a encore «un rêve» pour ce Tour de France 2026 !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Plus que quelques jours avant le départ du Tour de France de Barcelone. Le 4 juillet, la Grande Boucle partira pour 3 semaines de compétition. Julian Alaphilippe sera au départ de celle-ci avec la formation Tudor. Avec quelles ambitions ? Avant de s'élancer pour son 8ème Tour de France, le compagnon de Marion Rousse a fait quelques annonces.

A 34 ans, Julian Alaphilippe s'apprête à participer à son 8ème Tour de France. Le Français sera au départ de la Grande Boucle le 4 juillet à Barcelone avec la formation Tudor. A quoi s'attendre avec le double champion du monde ? Dans des propos rapportés par CyclismActu, Alaphilippe a fait le point sur son état, expliquant alors : « Je me sens bien. J'ai fait le maximum dans ma préparation, les dernières semaines se sont bien passées. C'est toujours difficile d'évaluer précisément son niveau de forme, mais j'ai eu de bons signaux pendant ma préparation et lors des derniers entraînements. Je suis très content d'être au départ de mon huitième Tour de France et surtout très motivé ».

« Encore la motivation pour réaliser de belles choses, et sur ce Tour de France plus que jamais » Mais voilà que Julian Alaphilippe doit aujourd'hui faire avec le poids des années et face à la nouvelle génération, il est plus difficile de faire des différences. Il n'empêche que le coureur de la formation Tudor continue d'y croire. « Je suis très heureux de ce que j'ai accompli jusqu'à présent, mais je sais aussi que j'ai encore la motivation pour réaliser de belles choses, et sur ce Tour de France plus que jamais », a annoncé Julian Alaphilippe, déjà vainqueur de 6 étapes depuis le début de sa carrière sur le Tour de France.