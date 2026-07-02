Cyclisme : Paul Seixas répond à une fake news concernant Emmanuel Macron

Outre sa première participation au Tour de France, un autre sujet concernant Paul Seixas fait énormément parler : son avenir. Alors que le Français est aujourd'hui chez Décathlon CMA CGM, de nombreuses rumeurs circulent concernant la suite de son avenir. Il avait notamment été expliqué qu'Emmanuel Macron s'investirait personnellement pour que Seixas prolonge dans sa formation actuelle. De quoi faire réagir le principal intéressé.
A 19 ans, Paul Seixas s'apprête à participer à son premier Tour de France au cours duquel il portera les couleurs de la Décathlon CMA CGM. Mais le fera-t-il encore longtemps ? Si le Français est aujourd'hui sous contrat jusqu'en 2027, son avenir fait l'objet de très nombreuses rumeurs. Il faut dire que compte tenu du talent de Seixas, certaines formations se l'arrachent. L'équipe française arrivera-t-elle alors à conserver son joyau ? Pour cela, Décathlon CMA CGM pourrait compter sur... Emmanuel Macron. En effet, récemment, il avait été expliqué que le président de la République se serait personnellement investi pour tenter de convaincre Paul Seixas de rester où il est.
« Je n'ai eu aucun contact avec lui »
Interrogé par Marca à quelques jours du départ du Tour de France, Paul Seixas a justement été interrogé sur cette rumeurs concernant Emmanuel Macron. C'est alors que le coureur de 19 ans a tenu à faire savoir : « Est-ce vrai que le président de la République m'a appelé pour me convaincre de prolonger avec mon équipe ? J'ai vu ça sur mes réseaux sociaux, mais je n'ai eu aucun contact avec lui. Peut-être était-il content pour moi et pour le pays — de voir quelqu’un capable de remporter des courses majeures du WorldTour. Cela faisait 19 ans qu’un Français n’avait pas gagné une course d’une semaine. Je n’en sais pas beaucoup plus à ce sujet ».
« Le plus gros contrat de l’histoire » pour Paul Seixas ?
Quid tout de même de l'avenir de Paul Seixas ? Aujourd'hui, rien ne dit que le coureur de 19 ans continuera avec Décathlon CMA CGM, d'autant qu'en parallèle, certaines équipes seraient prêtes à miser gros sur lui pour le convaincre. Dernièrement, on parlait notamment beaucoup d'un intérêt de l'équipe de Tadej Pogacar, UAE Emirates - XRG, ainsi que Netcompany-Ineos. Mais voilà qu'une troisième formation voudrait dynamiter ce dossier Paul Seixas puisque Pinarello Q36.5 envisagerait de lui offrir « le plus gros contrat de l’histoire » selon le journaliste Daniel Benson.