Cyclisme : Paul Seixas répond à une fake news concernant Emmanuel Macron

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Outre sa première participation au Tour de France, un autre sujet concernant Paul Seixas fait énormément parler : son avenir. Alors que le Français est aujourd'hui chez Décathlon CMA CGM, de nombreuses rumeurs circulent concernant la suite de son avenir. Il avait notamment été expliqué qu'Emmanuel Macron s'investirait personnellement pour que Seixas prolonge dans sa formation actuelle. De quoi faire réagir le principal intéressé.

A 19 ans, Paul Seixas s'apprête à participer à son premier Tour de France au cours duquel il portera les couleurs de la Décathlon CMA CGM. Mais le fera-t-il encore longtemps ? Si le Français est aujourd'hui sous contrat jusqu'en 2027, son avenir fait l'objet de très nombreuses rumeurs. Il faut dire que compte tenu du talent de Seixas, certaines formations se l'arrachent. L'équipe française arrivera-t-elle alors à conserver son joyau ? Pour cela, Décathlon CMA CGM pourrait compter sur... Emmanuel Macron. En effet, récemment, il avait été expliqué que le président de la République se serait personnellement investi pour tenter de convaincre Paul Seixas de rester où il est.

« Je n'ai eu aucun contact avec lui » Interrogé par Marca à quelques jours du départ du Tour de France, Paul Seixas a justement été interrogé sur cette rumeurs concernant Emmanuel Macron. C'est alors que le coureur de 19 ans a tenu à faire savoir : « Est-ce vrai que le président de la République m'a appelé pour me convaincre de prolonger avec mon équipe ? J'ai vu ça sur mes réseaux sociaux, mais je n'ai eu aucun contact avec lui. Peut-être était-il content pour moi et pour le pays — de voir quelqu’un capable de remporter des courses majeures du WorldTour. Cela faisait 19 ans qu’un Français n’avait pas gagné une course d’une semaine. Je n’en sais pas beaucoup plus à ce sujet ».