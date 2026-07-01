Cyclisme - Tour de France : « Y a-t-il encore un match Pogacar-Vingegaard ? Non ! »

Alexandre Higounet

Alors qu'il clame haut et fort depuis plusieurs semaines qu'il ne s'est pas senti aussi fort depuis longtemps et qu'il arrive sur le Tour de France totalement libéré par sa victoire au Giro, Jonas Vingegaard peut-il réellement espérer rivaliser avec Tadej Pogacar, qui a démontré à tout le monde lors du dernier Tour de Suisse qu'il était plus fort que jamais, probablement plus qu'il ne l'a jamais été ? L'ancien coureur de Tour, Tejay Van Garderen, a été interrogé sur le sujet...

Depuis plusieurs semaines, Jonas Vingegaard répète qu'il ne s'est pas senti aussi fort depuis au moins deux ans et qu'il se sent capable de rivaliser avec Tadej Pogacar sur les routes du Tour de France, d'autant qu'il évolue désormais libéré depuis sa victoire probante au Tour d'Italie. Quand bien même le double champion du monde slovène est apparu plus fort que jamais au Tour de Suisse, le leader du Team Visma-Lease A Bike n'a pas changé de cap.

« Pogacar ? J'étais au Tour de Suisse et je dois dire que je n'ai jamais rien vu de tel dans une course cycliste » Seulement cette conviction peut-elle résister à l'épreuve des faits ? Le niveau affiché par Vingegaard aujourd'hui, quand bien même il est extrêmement élevé comme en témoignent ses résultats depuis le début de saison, sera-t-il suffisant ? Certes, le Danois escompte être encore meilleur sur le Tour, ayant la preuve à travers ses données qu'il est souvent meilleur sur son deuxième Grand Tour de l'année. Mais peut-il réellement combler l'écart avec Pogacar ?