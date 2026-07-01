Cyclisme - Tour de France : Décathlon CMA CGM change de cap pour Seixas...

En début de semaine, l'équipe Décathlon CMA CGM a annoncé l'équipe qui disputerait le Tour de France, qui va débuter dans quelques jours à Barcelone. Les choix opérés par le staff offrent une lecture nouvelle de la stratégie pour la Grande Boucle et dessinent un changement de cap de la formation tricolore autour de son jeune prodige et leader Paul Seixas...
En début de semaine, l'équipe Décathlon CMA CGM a annoncé la composition du groupe autour de Paul Seixas pour le Tour de France, qui va s'élancer samedi prochain du côté de Barcelone. Et la formation tricolore a opéré certains choix forts qui dessinent un léger changement de cap autour du jeune leader français.
Des choix d'équipe qui dessinent une stratégie revue autour de Seixas
Il en ressort en effet que le staff de Décathlon CMA CGM a clairement allégé l'effectif destiné à encadrer Paul Seixas en montagne pour sélectionner le sprinteur Olav Kooij et un train de deux coureurs autour de lui, Cees Bol et Dan Houle. Là où initialement, quasiment tous les coureurs devaient accompagner Seixas, ils ne seront plus que quatre, dont un profil tout terrain comme Tiejs Benoot, qui pourra aussi rouler dans l'approche des sprints pour Kooij. Le changement de cap est donc réel.
Objectif ? Diminuer la pression autour de Seixas
Comment l'expliquer ? D'une part, il est probable qu'à la faveur de Tour Auvergne Rhône Alpes, où avant même la chute dans les Alpes, il est apparu clair qu'Isaac Del Toro, le lieutenant de Pogacar, serait d'un niveau équivalent au jeune Français, le staff ait décidé de rester raisonnable dans ce qu'il était possible d'attendre de Seixas alors qu'il n'a que 19 ans et qu'il n'a disputé aucun Grand Tour. D'autre part, en allégeant le groupe autour de lui pour donner une vraie carte à Olav Kooij au sprint, Décathlon CMA CGM vise aussi à diminuer la pression sur Seixas. On le retrouve d'ailleurs dans le discours tenu par le coureur, plus mesuré qu'il y a quelques semaines, comme relayé par cyclinguptodate.com : « Je ne me fixe pas d'objectif plus précis car je m'aventure dans l'inconnu, n'ayant jamais disputé une course aussi longue et exigeant. J'espère être actif, continuer à progresser et aussi prendre du plaisir. C'est la course dont je rêve et je mesure la chance que j'ai d'y participer si tôt dans ma carrière ».