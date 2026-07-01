Cyclisme - Tour de France : Décathlon CMA CGM change de cap pour Seixas...

Alexandre Higounet

En début de semaine, l'équipe Décathlon CMA CGM a annoncé l'équipe qui disputerait le Tour de France, qui va débuter dans quelques jours à Barcelone. Les choix opérés par le staff offrent une lecture nouvelle de la stratégie pour la Grande Boucle et dessinent un changement de cap de la formation tricolore autour de son jeune prodige et leader Paul Seixas...

En début de semaine, l'équipe Décathlon CMA CGM a annoncé la composition du groupe autour de Paul Seixas pour le Tour de France, qui va s'élancer samedi prochain du côté de Barcelone. Et la formation tricolore a opéré certains choix forts qui dessinent un léger changement de cap autour du jeune leader français.

Des choix d'équipe qui dessinent une stratégie revue autour de Seixas Il en ressort en effet que le staff de Décathlon CMA CGM a clairement allégé l'effectif destiné à encadrer Paul Seixas en montagne pour sélectionner le sprinteur Olav Kooij et un train de deux coureurs autour de lui, Cees Bol et Dan Houle. Là où initialement, quasiment tous les coureurs devaient accompagner Seixas, ils ne seront plus que quatre, dont un profil tout terrain comme Tiejs Benoot, qui pourra aussi rouler dans l'approche des sprints pour Kooij. Le changement de cap est donc réel.