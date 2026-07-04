Tour de France - Paul Seixas : Marion Rousse a halluciné !

C’est donc ce samedi 4 juillet que le départ du Tour de France 2026 sera donné. Alors que la première étape sera un contra-la-montre par équipes dans les rues de Barcelone, on aura un oeil particulier sur la Décathlon CMA CGM et Paul Seixas, qui va participer à sa première Grande Boucle. L’attente est immense autour du crack de 19 ans. Il faut dire que son talent en a fait halluciner beaucoup, à commencer par Marion Rousse.
Déjà quadruple vainqueur du Tour de France, Tadej Pogacar est le grand favori à sa propre succession sur cette édition 2026. Le Slovène pourrait donc ramener un 5ème maillot jaune sur les Champs-Elysées, mais des concurrents sont là pour l’en empêcher. C’est le cas de Jonas Vingegaard. Et de Paul Seixas ? A 19 ans, le Français a montré qu’il pouvait tenir tête à Pogacar lors de Liège-Bastogne-Liège, mais la question est de savoir s’il pourra le faire sur une course de 3 semaines d’autant plus que c’est sa première participation à la Grande Boucle. En tout cas, Seixas a le talent pou y croire et ce n’est pas Marion Rousse qui dira le contraire.
« Il m’a impressionnée »
Encore très jeune, le coureur de la Décathlon CMA CGM impressionne tout le monde par son talent. Au cours d’un entretien accordé à Télé Cable Sat, Marion Rousse a notamment dit de Paul Seixas : « A 19 ans, Paul Seixas sera l’une des grosses attractions de cette édition ? Clairement. Il réalise une saison exceptionnelle. Il m’a impressionnée, que ce soit au Tour du Pays basque ou à Liège-Bastogne-Liège. Ce jeune est incroyable. Il est fort dans tous les domaines. On tient peut-être enfin notre successeur de Bernard Hinault. (…) Ça fait longtemps que je n’avais pas vu un tel profil ? Aussi talentueux, si jeune, c’est certain. Surtout, je ne lui vois pas de défaut. En France, on a souvent eu de très bons grimpeurs, mais qui perdaient plusieurs minutes au chrono. On savait qu’au classement général, ce serait très compliqué, qu’il fallait les bonnes circonstances pour qu’on puisse remporter le Tour. Mais chez Paul, c’est équilibré. Il est hyper complet ».
« Pogacar est a son meilleur niveau, mais… »
Paul Seixas aura alors les capacités pour aller faire trembler Tadej Pogacar dans sa quête d’un 5ème maillot jaune sur ce Tour de France ? Marion Rousse a répondu à ce propos : « Est-ce que sa présence peut challenger Pogacar ? Pogacar est a son meilleur niveau, mais il arrive dans un âge où ça va être dur de progresser. A 19 ans, Paul Seixas a lui une marge de progression importante. Il peut combler l’écart qui le sépare de Pogacar, même s’il est encore loin de lui. Ce qu’il a fait sur le dernier Liège-Bastogne-Liège, dans la Redoute, où il est le seul à ne pas exploser derrière Pogcar, nous, en tant que commentateurs et passionnés de vélo, ça faisait longtemps qu’on n’avait pas vu ça ».