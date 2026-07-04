Tour de France - Paul Seixas : Marion Rousse a halluciné !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

C’est donc ce samedi 4 juillet que le départ du Tour de France 2026 sera donné. Alors que la première étape sera un contra-la-montre par équipes dans les rues de Barcelone, on aura un oeil particulier sur la Décathlon CMA CGM et Paul Seixas, qui va participer à sa première Grande Boucle. L’attente est immense autour du crack de 19 ans. Il faut dire que son talent en a fait halluciner beaucoup, à commencer par Marion Rousse.

Déjà quadruple vainqueur du Tour de France, Tadej Pogacar est le grand favori à sa propre succession sur cette édition 2026. Le Slovène pourrait donc ramener un 5ème maillot jaune sur les Champs-Elysées, mais des concurrents sont là pour l’en empêcher. C’est le cas de Jonas Vingegaard. Et de Paul Seixas ? A 19 ans, le Français a montré qu’il pouvait tenir tête à Pogacar lors de Liège-Bastogne-Liège, mais la question est de savoir s’il pourra le faire sur une course de 3 semaines d’autant plus que c’est sa première participation à la Grande Boucle. En tout cas, Seixas a le talent pou y croire et ce n’est pas Marion Rousse qui dira le contraire.

« Il m’a impressionnée » Encore très jeune, le coureur de la Décathlon CMA CGM impressionne tout le monde par son talent. Au cours d’un entretien accordé à Télé Cable Sat, Marion Rousse a notamment dit de Paul Seixas : « A 19 ans, Paul Seixas sera l’une des grosses attractions de cette édition ? Clairement. Il réalise une saison exceptionnelle. Il m’a impressionnée, que ce soit au Tour du Pays basque ou à Liège-Bastogne-Liège. Ce jeune est incroyable. Il est fort dans tous les domaines. On tient peut-être enfin notre successeur de Bernard Hinault. (…) Ça fait longtemps que je n’avais pas vu un tel profil ? Aussi talentueux, si jeune, c’est certain. Surtout, je ne lui vois pas de défaut. En France, on a souvent eu de très bons grimpeurs, mais qui perdaient plusieurs minutes au chrono. On savait qu’au classement général, ce serait très compliqué, qu’il fallait les bonnes circonstances pour qu’on puisse remporter le Tour. Mais chez Paul, c’est équilibré. Il est hyper complet ».