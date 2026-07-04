Mercato - L'OM «ne va pas faire que vendre» : Des recrues sont aussi promises par le président marseillais !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que le mercato estival a ouvert ses portes depuis plusieurs jours maintenant, l’OM est notamment attendu pour ses futurs départs. Compte tenu de ses besoins financiers, le club phocéen doit dégraisser l’effectif de Bruno Genesio. Plusieurs joueurs vont faire leurs valises à Marseille, mais Stéphane Richard l’assure : il n’y aura pas que des ventes à l’OM.

Les finances de l’OM sont dans le rouge, de quoi forcément compliquer les choses pour ce mercato estival. Le club phocéen a un besoin urgent de vendre en cette intersaison et c’est ainsi que Mason Greenwood pourrait notamment faire ses valises. En plus de l’Anglais, d’autres joueurs de l’OM vont faire leurs valises afin de diminuer la masse salariale. L’effectif de Bruno Genesio va donc s’appauvrir et pour Grégory Lorenzi, il va alors falloir redoubler d’ingéniosité pour se renforcer avec des moyens réduits.

« Il va y avoir un remaniement profond de l’équipe" Cet été, il faut également s’attendre à des arrivées à l’OM. Si on parle beaucoup des départs à Marseille, de nouvelles têtes vont également débarquer. En effet, dans un entretien accordé à La Provence, Stéphane Richard, nouveau président de l’OM a fait savoir : « Dans l'immédiat, il y a le mercato. On a beaucoup de ventes à réaliser et un recrutement à mener : on ne va pas faire que vendre ! Il va y avoir un remaniement profond de l'équipe, Greg est au travail depuis son arrivée, avec le reste de l’équipe ».