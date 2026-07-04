Longoria et Benatia visés : Stéphane Richard s’en prend à l’ancienne direction de l’OM

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Nouveau président de l'OM après le départ de Pablo Longoria, Stéphane Richard espère redonner vie au projet marseillais, très décevant ces derniers mois. L'OM a traversé une fin de saison compliquée avec un podium de Ligue 1 raté. Pourtant tous les moyens avaient été mis en place pour réussir une belle saison. Une manière de fonctionner dénoncée aujourd'hui pour le nouveau président du club.

Loin de ses objectifs annoncés en début de saison, l'OM a fini par sombrer et est en difficulté sur le plan financier. Le rendez-vous face à la DNCG a été plutôt positif mais Stéphane Richard sait qu'il faudra trouver rapidement des solutions. Il s'est exprimé sur la gestion du club par ses prédécesseurs.

L'OM en difficulté financière A la fin de cette saison décevante, l'OM a besoin d'argent et doit absolument vendre pour éviter le pire. L'arrivée de Stéphane Richard devrait apporter une nouvelle manière de gérer ce club. « L’argent a été jeté par les fenêtres ces dernières saisons ? Je ne suis pas là pour décerner brevets de bonne gestion, mais je constate qu'il y a un trou comptable très important. Quand vous prenez des décisions, il y a toujours un risque de se tromper de stratégie et d'aboutir à un déséquilibre financier. Il y a eu, de toute évidence, un problème de maîtrise. Un enseignement que nous tirons c'est qu'on a eu, lors de cette saison 25-26, la dernière illustration d'un modèle qui consiste à acheter des joueurs au prix fort, à ne pas les garder longtemps, à faire des achats en toute fin de mercato. Cette politique, avec des coûts parfois élevés de joueurs pour former une équipe censée être compétitive, avec la valse des entraîneurs, dans un contexte où les ressources des clubs français sont dramatiquement affectées par la crise des droits TV, a montré ses limites et a conduit à la situation actuelle » commente-t-il pour La Provence.