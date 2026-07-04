Longoria et Benatia visés : Stéphane Richard s’en prend à l’ancienne direction de l’OM

Nouveau président de l'OM après le départ de Pablo Longoria, Stéphane Richard espère redonner vie au projet marseillais, très décevant ces derniers mois. L'OM a traversé une fin de saison compliquée avec un podium de Ligue 1 raté. Pourtant tous les moyens avaient été mis en place pour réussir une belle saison. Une manière de fonctionner dénoncée aujourd'hui pour le nouveau président du club.
Loin de ses objectifs annoncés en début de saison, l'OM a fini par sombrer et est en difficulté sur le plan financier. Le rendez-vous face à la DNCG a été plutôt positif mais Stéphane Richard sait qu'il faudra trouver rapidement des solutions. Il s'est exprimé sur la gestion du club par ses prédécesseurs.
L'OM en difficulté financière
A la fin de cette saison décevante, l'OM a besoin d'argent et doit absolument vendre pour éviter le pire. L'arrivée de Stéphane Richard devrait apporter une nouvelle manière de gérer ce club. « L’argent a été jeté par les fenêtres ces dernières saisons ? Je ne suis pas là pour décerner brevets de bonne gestion, mais je constate qu'il y a un trou comptable très important. Quand vous prenez des décisions, il y a toujours un risque de se tromper de stratégie et d'aboutir à un déséquilibre financier. Il y a eu, de toute évidence, un problème de maîtrise. Un enseignement que nous tirons c'est qu'on a eu, lors de cette saison 25-26, la dernière illustration d'un modèle qui consiste à acheter des joueurs au prix fort, à ne pas les garder longtemps, à faire des achats en toute fin de mercato. Cette politique, avec des coûts parfois élevés de joueurs pour former une équipe censée être compétitive, avec la valse des entraîneurs, dans un contexte où les ressources des clubs français sont dramatiquement affectées par la crise des droits TV, a montré ses limites et a conduit à la situation actuelle » commente-t-il pour La Provence.
« Nous allons tout faire pour éviter que cette situation se reproduise »
Ces dernières années, sous la gouvernance de Pablo Longoria, l'OM a beaucoup dépensé pour former le meilleur effectif possible. Mais cela n'a pas forcément porté ses fruits et le club est en difficulté. « J’ai évoqué un trou comptable. De l’argent a disparu des comptes ? Non, ce n'est pas mon propos. Il y a manifestement eu des erreurs commises quand un état budgétaire est présenté en janvier 2026 dans les clous et que, trois mois plus tard, l’atterrissage se fait avec un déficit considérablement alourdi. On ne peut pas mettre tout sur le dos de l'ancienne direction, le football comportant sa part d'aléa : le but du gardien de Benfica à la dernière seconde, c'est hallucinant, et a des conséquences financières majeures pour l'OM. Il y a eu des décisions de recrutement malheureuses, de la malchance, et on arrive à cette situation. Ce n'est pas bien pour le propriétaire, qui mérite d'avoir une direction en qui il puisse avoir confiance car il a beaucoup investi. dans ce club auquel il est très attaché. Marseille ne mérite pas ça non plus, car cela donne toujours une image du club, et quelque part de la ville, qui n'est pas bonne et décalée avec la réalité. Marseille est une ville qui aime la réussite par le travail, la rigueur, le sérieux, je ne vois pas pourquoi l'OM devrait s'éloigner de ce modèle. Je ne suis donc pas là pour dire : "C'est la faute de x ou y ». En revanche nous allons tout faire pour éviter que cette situation se reproduise » poursuit Stéphane Richard.