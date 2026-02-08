NBA : Wembanyama dit merci aux Spurs, la décision qui va tout changer ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Deuxièmes de la conférence ouest, les Spurs font parties des prétendants au titre en NBA. Pour la première fois de sa carrière, Victor Wembanyama pourrait donc disputer les playoffs. Ravi de la situation actuelle de la franchise texane, le Français salue ainsi les choix de sa direction.

Comme tous les ans, le soir de la trade deadline a été agité en NBA avec certains mouvements surprises qui rebattent les cartes dans les courses au titre. L'échange entre James Harden et Darius Garland entre les Cleveland Cavaliers et les Los Angeles Clippers a été le plus marquant tandis que les Wizards ont frappé très fort en préparant surtout la saison prochaine avec les arrivées de Anthony Davis et Trae Young. En revanche, les Spurs ont été très discrets puisqu'ils n'ont pas bougé. Avec les Rockets et le Heat, c'est d'ailleurs la seule franchise à ne pas changer son effectif.

STEPH WENT NUCLEAR ☢️🔥 40 PTS, 12 AST, 12 REBS pic.twitter.com/wjaM46e3Ti — San Antonio Spurs (@spurs) February 8, 2026

Aucun trade pour les Spurs, Wemby dit merci Un choix fort qui démontre la volonté des Spurs de miser sur la stabilité après avoir construit un effectif jeune autour de Victor Wembanyama. D'ailleurs, le Français n'a pas manqué de saluer la décision de sa direction. « S’il y a un message, c’est que nous avons confiance en ce que nous sommes. Ce que j’aime, c’est que le front office fait confiance à ces gars autant que moi. Nous sommes sur la même longueur d’onde », confie-t-il dans des propos rapportés par BasketUSA. Un avis partagé par Stephon Castle. « Ça fait du bien d’être soudés et de garder la même équipe avec laquelle nous avons commencé la saison jusqu’au bout », assure-t-il après sa démonstration contre les Mavs et son triple-double impressionnant (40 points, 12 passes décisives et 12 rebonds).