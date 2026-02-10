Une grosse bagarre a éclaté en NBA, un joueur français impliqué !

En NBA, il n'est pas rare de voir les esprits s'échauffer entre les joueurs sur les parquets lors des matchs. Le trashtalk est ainsi devenu monnaie courante entre adversaires, mais voilà que parfois, ça peut complètement dégénérer et en venir aux mains. C'est ainsi ce qui vient d'arriver lors de la rencontre entre les Charlotte Hornets et les Détroit Pistons avec un joueur français impliqué dans cette bagarre générale.
Premiers de la conférence Est en NBA, les Détroit Pistons ont confirmé leur statut sur le parquet des Charlotte Hornets. Grâce notamment à 33 points de Cade Cunningham, la franchise du Michigan l'a emporté (104-110). Mais voilà que ce qu'on retiendra de cette rencontre n'est pas forcément le score. En effet, cette opposition entre Hornets et Pistons a surtout été marquée par une grosse bagarre générale et les images font bien évidemment le tour des réseaux sociaux tant c'était électrique sur le parquet entre différents joueurs des deux franchises.
Ça dégénère entre Charlotte et Détroit
Il y avait de la tension dans l'air entre les Pistons et les Hornets et la bagarre a fini par éclater en plein match. On jouait alors le troisième quart-temps de la rencontre quand les choses se sont envenimées entre Jalen Duren et le Français, Moussa Diabaté. Alors que les deux joueurs se sont d'abord retrouvés tête contre tête, celui des Pistons a poussé le visage de son adversaire de la main. De quoi faire vriller Moussa Diabaté, en furie, qui a voulu en découdre et a tenté d'asséner plusieurs coups.
« Je protégerai toujours mes coéquipiers »
Mais voilà que ça ne s'est pas arrêté là. Alors que Jalen Duren et Moussa Diabaté ont été séparés par différents coéquipiers, d'autres joueurs en sont venus aux mains en marge du conflit initial. De quoi donner lieu à des images complètement folles où on ne savait plus où donner de la tête. Au final, après cette bagarre, ce sont 4 joueurs qui ont été exclus : Moussa Diabaté, Jalen Duren, Isaiah Stewart et Miles Bridges.
Forcément, après cette rencontre, les réactions de chacun étaient très attendues. Rapporté par RMC, Jalen Duren a confié : « C'était un match excessivement compétitif. Les esprits se sont échauffés. Au final, on aimerait que le match reste sur du basket, mais il y a des imprévus. Tout le monde jouait avec acharnement. Ce n'est pas la première fois que des gens essaient d'être agressifs avec nous, peu importe le motif. Mais collectivement, nous avons plutôt bien géré cette énergie et cette intensité. Au final, la tension était palpable, chacun étant très compétitif. Ça arrive ». De son côté, sur Instagram, le Français Moussa Diabaté a posté : « Désolé pour les fans des Hornets ! Désolé pour l’organisation des Hornets! Je protégerai toujours mes coéquipiers ».