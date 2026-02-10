Une grosse bagarre a éclaté en NBA, un joueur français impliqué !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En NBA, il n'est pas rare de voir les esprits s'échauffer entre les joueurs sur les parquets lors des matchs. Le trashtalk est ainsi devenu monnaie courante entre adversaires, mais voilà que parfois, ça peut complètement dégénérer et en venir aux mains. C'est ainsi ce qui vient d'arriver lors de la rencontre entre les Charlotte Hornets et les Détroit Pistons avec un joueur français impliqué dans cette bagarre générale.

Premiers de la conférence Est en NBA, les Détroit Pistons ont confirmé leur statut sur le parquet des Charlotte Hornets. Grâce notamment à 33 points de Cade Cunningham, la franchise du Michigan l'a emporté (104-110). Mais voilà que ce qu'on retiendra de cette rencontre n'est pas forcément le score. En effet, cette opposition entre Hornets et Pistons a surtout été marquée par une grosse bagarre générale et les images font bien évidemment le tour des réseaux sociaux tant c'était électrique sur le parquet entre différents joueurs des deux franchises.

Ça dégénère entre Charlotte et Détroit Il y avait de la tension dans l'air entre les Pistons et les Hornets et la bagarre a fini par éclater en plein match. On jouait alors le troisième quart-temps de la rencontre quand les choses se sont envenimées entre Jalen Duren et le Français, Moussa Diabaté. Alors que les deux joueurs se sont d'abord retrouvés tête contre tête, celui des Pistons a poussé le visage de son adversaire de la main. De quoi faire vriller Moussa Diabaté, en furie, qui a voulu en découdre et a tenté d'asséner plusieurs coups.

PISTONS AND HORNETS GET INTO IT!!! 😳😳



4 EJECTIONS. 4!!! pic.twitter.com/Gcl67LCh0s — Bleacher Report (@BleacherReport) February 10, 2026