Humilié par Victor Wembanyama, il passe aux aveux : «C'est quelqu'un qui...»

Pour le choc contre les Lakers, Victor Wembanyama a crevé l'écran en inscrivant notamment 40 points en seulement 26 minutes lors de la large victoire des Spurs. De quoi impressionner tout le monde, y compris au sein de le franchise californienne.

Galvanisé par sa titularisation au prochain All-Star Game, une première pour un Français, Victor Wembanyama confirme de jour en jour qu'il n'a absolument pas volé sa place, bien au contraire. Mardi soir, la star des Spurs a ainsi livré une prestation exceptionnelle avec 40 points, 12 rebonds, 2 passes, 2 interceptions et 1 contre. Le tout en seulement 26 minutes ! Et ce sont les Lakers qui en ont fait les frais, largement battus par les Spurs (136-108). De quoi impressionner le coach californien, J.J. Redick, bien obligé de s'incliner face au talent de Victor Wembanyama.

👽 𝗧𝗘𝗟𝗟𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗦𝗜𝗠𝗣𝗟𝗘 𝗗𝗘 𝗝𝗢𝗨𝗘𝗥 𝗔𝗩𝗘𝗖 𝗪𝗘𝗠𝗕𝗬



Victor Wembanyama 🇫🇷 facilite la vie de De'Aron Fox 🦊, qui lui balance une passe contre la planche.pic.twitter.com/aze2Zr8M6X — Basket USA 🏀 (@basketusa) February 11, 2026

Wembanyama choque tout le monde « Wembanyama est l'un des cinq meilleurs joueurs au monde. Il a su s'imposer comme tel. Pour moi, il ne s'agit pas seulement de compter ses statistiques. Il a un impact sur le jeu qui ne se reflète pas dans les résultats. En plus de cela, c'est quelqu'un d'unique. On peut voir la confiance collective et la culture collective qu'ils ont établies au cours des dernières années avec lui », a-t-il raconté en conférence de presse après la lourde défaite de son équipe.