L’Algérie plutôt que l’OM : La réponse de Samir Nasri qui risque de surprendre plusieurs Marseillais !

Ancien milieu offensif de l'OM où il a été formé, Samir Nasri est très attaché au club qui l'a vu naître. Ayant fait une grande partie de sa carrière à l'étranger, il souhaite bien évidemment le meilleur à la formation olympienne. Depuis sa retraite en 2020, il reste assez actif ans les médias et n'hésite pas à donner son avis. Mais les supporters marseillais pourraient être surpris...
Formé à l'OM, Samir Nasri y a fait ses débuts professionnels en 2004 et a porté le maillot pendant 166 matches jusqu'en 2008. L'ancien milieu offensif est très attaché au club de la cité phocéenne mais peut-être pas à n'importe quel prix. Issu de parents d'origine algérienne, il tient énormément à son deuxième pays et s'il fallait faire un choix entre les deux, pas sûr que l'avantage serait donné à l'OM.
Samir Nasri a fait son choix entre l'OM et l'Algérie
Invité à s'exprimer sur l'OM et l'Algérie, Samir Nasri n'a pas hésité bien longtemps entre son club de coeur et ses origines. « L’OM qui gagne la Ligue des Champions ou l’Algérie qui gagne la Coupe du monde ? Non l’Algérie qui gagne la Coupe du monde. Ça serait la première nation africaine qui remporterait une Coupe du monde. L’OM, on a déjà gagné une Ligue des Champions. Donc ça va » se justifie-t-il auprès d'Instant Foot. Une réponse qui ne fera pas plaisir à tous les fans de l'OM.
L'OM devra patienter pour un 2ème titre
Seul club français vainqueur de la Ligue des champions avant le PSG l'année dernière, l'OM n'a pas réussi à se qualifier pour la phase finale de la compétition européenne après sa défaite face à Bruges. Le club de la cité phocéenne peut quand même se vanter d'avoir réussi à décrocher la victoire en 1993. L'Algérie, quant à elle, tentera sa chance lors de la Coupe du monde 2026. Il faudra d'abord essayer de faire mieux que les huitièmes de finale en 2014.