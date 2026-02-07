L’Algérie plutôt que l’OM : La réponse de Samir Nasri qui risque de surprendre plusieurs Marseillais !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ancien milieu offensif de l'OM où il a été formé, Samir Nasri est très attaché au club qui l'a vu naître. Ayant fait une grande partie de sa carrière à l'étranger, il souhaite bien évidemment le meilleur à la formation olympienne. Depuis sa retraite en 2020, il reste assez actif ans les médias et n'hésite pas à donner son avis. Mais les supporters marseillais pourraient être surpris...

Formé à l'OM, Samir Nasri y a fait ses débuts professionnels en 2004 et a porté le maillot pendant 166 matches jusqu'en 2008. L'ancien milieu offensif est très attaché au club de la cité phocéenne mais peut-être pas à n'importe quel prix. Issu de parents d'origine algérienne, il tient énormément à son deuxième pays et s'il fallait faire un choix entre les deux, pas sûr que l'avantage serait donné à l'OM.

Samir Nasri a fait son choix entre l'OM et l'Algérie Invité à s'exprimer sur l'OM et l'Algérie, Samir Nasri n'a pas hésité bien longtemps entre son club de coeur et ses origines. « L’OM qui gagne la Ligue des Champions ou l’Algérie qui gagne la Coupe du monde ? Non l’Algérie qui gagne la Coupe du monde. Ça serait la première nation africaine qui remporterait une Coupe du monde. L’OM, on a déjà gagné une Ligue des Champions. Donc ça va » se justifie-t-il auprès d'Instant Foot. Une réponse qui ne fera pas plaisir à tous les fans de l'OM.